МИД РФ: Россия привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

Россия привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом говорится в заявлении директора ДНКВ МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН.
По его словам, сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности данному постулату является одной из важнейших задач, пишет РИА Новости 4 октября.
Ранее, 3 октября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие, основываясь только на соответствующей доктрине. «Каких-либо иных соображений здесь быть не может», — говорил он.
Лидеры России, США, Великобритании, Китая и Франции выпустили совместное заявление 3 января 2022 года. В нем говорилось о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.