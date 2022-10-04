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    МИД РФ: Россия привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

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    Россия привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом говорится в заявлении директора ДНКВ МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН.

    По его словам, сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности данному постулату является одной из важнейших задач, пишет РИА Новости 4 октября.

    Ранее, 3 октября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие, основываясь только на соответствующей доктрине. «Каких-либо иных соображений здесь быть не может», — говорил он.

    Лидеры России, США, Великобритании, Китая и Франции выпустили совместное заявление 3 января 2022 года. В нем говорилось о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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