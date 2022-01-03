«В ядерной войне не может быть победителей». Лидеры России, США, Великобритании, Китая и Франции выпустили совместное заявление

Главы России, КНР, Британии, США и Франции выпустили заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в документе, который 3 января опубликован на сайте Кремля.
Подписавшие заявление лидеры ядерных держав констатировали, что недопущение войны остается «первоочередной ответственностью». Они отметили, что дальнейшее распространение ядерных вооружений должно быть предотвращено.
Лидеры стран «ядерной пятерки» также подчеркнули стремление создавать атмосферу безопасности в мире.