«В ядерной войне не может быть победителей». Лидеры России, США, Великобритании, Китая и Франции выпустили совместное заявление

Главы России, КНР, Британии, США и Франции выпустили заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.



«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в документе, который 3 января опубликован на сайте Кремля.



Подписавшие заявление лидеры ядерных держав констатировали, что недопущение войны остается «первоочередной ответственностью». Они отметили, что дальнейшее распространение ядерных вооружений должно быть предотвращено.

