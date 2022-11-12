Новый год на море: в какие страны дешевле всего полететь на праздники

Турция — одно из популярных новогодних направлений Фото: Елена Бикташева/E1.RU Поделиться Поделиться





До Нового года осталось всего полтора месяца, и если вы собирались провести его на море, но еще не придумали, куда поехать, то сейчас самое время определиться. Какие направления самые популярные, а главное, не очень дорогие? Выяснили, где можно выгоднее всего отдохнуть в новогодние праздники.

Где отдыхать в Новый год По данным Ассоциации туроператоров России, одно из самых заметных изменений в рейтинге новогодних направлений по сравнению с 2021 годом — отсутствие Доминиканы. В прошлом году эта карибская страна занимала третье место в новогоднем топ-5 у туроператоров Coral Travel, PEGAS Touristik и ANEX Tour. Но с февраля 2022 года прямых чартеров в Доминикану нет, и это сказывается на спросе.

По оценкам туроператоров, в первую очередь внимание туристов обращают на себя страны, с которыми Россия связана или будет связана в осенне-зимнем сезоне прямыми рейсами: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла. Что касается самой России, то она успешно конкурирует за туристов с зарубежными странами и занимает в топах туристических новогодних предпочтений либо лидирующую позицию, либо место в первой пятерке.



Инфографика: Виталий Калистратов/Городские порталы Поделиться Поделиться





Лидерские позиции по продажам туров среди зарубежных направлений занимают Турция и ОАЭ. По данным федеральной сети турагентств «1001 тур», минимальная стоимость тура в Анталью (с 29 декабря по 4 января) — 130,7 тысячи рублей на двоих в трехзвездочном отеле, а Стамбул обойдется чуть дешевле — минимум 129,2 тысячи рублей на двоих в отеле с двумя звездами (только завтраки). Что же касается ОАЭ, то здесь минимальная стоимость тура — 131,2 тысячи рублей на двоих в трехзвездочном отеле (только завтраки). Погода в Эмиратах также располагает к отдыху: температура воздуха — около +26 градусов, вода прогревается до +24 градусов.

Редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов отметил, что к зиме многие турецкие отели запустили бассейны с подогревом, и в целом в стране комфортная погода в декабре — до +20 градусов. В эти праздники температура воздуха ожидается в районе +15...+19 градусов, а температура воды — около +16...+19 градусов. Для новогоднего отдыха эксперт посоветовал рассмотреть Анталью или Стамбул.

— ОАЭ — одно из востребованных и наполненных перевозкой мест, — рассказал Антон Тримайлов. — Оно становится более популярным на фоне того, что там сняли все ограничения на въезд. Кроме того, с 15 декабря в Дубае начинается фестиваль шопинга, туда традиционно много людей приезжает, это довольно востребованная история. На ценах это скажется — рынок Эмиратов перегретый в плане цен, много транзитной перевозки, достаточно плотно загружаются отели.

Замыкает тройку лидеров Египет, но, по данным Ассоциации туроператоров России, ему не всегда удается выдерживать конкуренцию с Таиландом и Мальдивами. Самый бюджетный вариант поездки в новогодний Египет (29 декабря — 4 января) — 106,5 тысячи на двоих в трехзвездочном отеле по системе «всё включено». Температура воздуха в новогодние праздники составит около +21 градуса, воды — около +12 градусов. В топ-5 зарубежных новогодних направлений входят также Таиланд (температура воздуха — +30 градусов, воды — +21...+23 градуса) и Мальдивы (температура воздуха — около +30 градусов, воды — около +28 градусов). Минимальная стоимость тура в Таиланд составит 240,7 тысячи рублей на двоих — это четырехзвездочный отель. Новогодний отдых на Мальдивах будет стоить дороже — от 260,8 тысячи рублей на двоих (четырехзвездочный отель, только завтраки).

Антон Тримайлов отметил, что Таиланд сейчас — наиболее растущее направление, поскольку туроператоры и авиакомпании активно открывают туда новые рейсы.

— Если говорить про Новый год, там более востребован Пхукет по сравнению с Паттайей, потому что там сезон хуже, — пояснил эксперт. — Сейчас там неплохо загружаются отели — надо понимать, что туда летят не только из России, но и из всех стран СНГ, Европы. Всё это активно подогревает цены. Если на ближайшее время туры в среднем стоят от 180 тысяч, то на Новый год с заездом в конце декабря — более 300 тысяч на двоих, и это в трехзвездочный отель без питания. На Таиланд спрос очень высокий, поэтому есть смысл брать путевки сейчас.

Из менее популярных направлений туроператоры выделяют Кубу, Венесуэлу и Шри-Ланку. Купить новогодний тур на Кубу можно минимум за 300 тысяч рублей на двоих — 10 ночей, трехзвездочный отель (только завтрак). Если брать пятизвездочный отель на «всё включено», то минимальная стоимость повышается до 350,4 тысячи рублей на двоих. Новогодняя Венесуэла стоит минимум 219,4 тысячи рублей на двоих (7 ночей, трехзвездочный отель, завтраки). Пятизвездочный отель в Венесуэле (только завтраки) повышает минимальную стоимость до 227 тысяч рублей на двоих. Тур на новогодние праздники в пятизвездочный отель Шри-Ланки можно купить за 288 тысяч рублей на двоих (9 ночей, новогодний ужин входит в стоимость, одна ночь идет в зачет перелета) Когда выгоднее брать путевки Стоимость новогодних туров изменилась по сравнению с прошлым годом, и причина этому ясна — геополитический кризис и авиасанкции. По данным Ассоциации туроператоров России, прошлой осенью туры на Новый год продавались по ряду направлений на 40–50 % дешевле, чем сейчас. Наиболее заметно подорожал новогодний отдых в Турции.



— Если брать путевки на сами новогодние праздники, то сейчас цены уже выше значительно. Последние два года рынок привык работать на небольшую глубину по продажам, но даже в такой ситуации Новый год бронируют заранее, — объяснил Антон Тримайлов. — Если есть желание нормально разместиться, а не хватать в последний момент, что осталось, то лучше покупать прямо сейчас. Если вы смотрите заезд на конец декабря, не на сами праздники, то цены будут заметно ниже, чем сейчас. Дешевле будет и в том случае, если вылетать под конец праздников и возвращаться в середине января. По мнению директора агентства «Корас» Натальи Сахновой, задумываться о бронировании новогодних путевок можно было даже немного раньше — в сентябре-октябре, сейчас этот процесс уже идет активно. — [Стоимость путевок на] Новый год повышается не с каждым днем, а с каждым часом. Конечно, если будут горящие туры, то те, кто хочет, пожалуйста, могут следить, это их усмотрение. Но вообще самый лучший отдых, когда вы можете не переплачивать и спокойно всё выбрать, это когда заблаговременно всё оформляете. Тем более новогодние туры, тем более в сезоне этого года, когда есть проблемы с самолетами, — считает Наталья Сахнова.

— Можно горящие туры покараулить, но надо иметь в виду, что это работает не во всех городах вылета. В Москве много конкуренции, а если брать, например, Екатеринбург, то там шансов меньше, потому что всё будет раскупаться гораздо быстрее. Туроператоры научились планировать продажи так, чтобы горящих туров не было, но в нынешней ситуации всё это предугадать сложно, — подытожил Антон Тримайлов.