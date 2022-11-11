История Вознесения святого Домингеса. Как «Зенит» впервые стал чемпионом России 15 лет назад

Фото: ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Евдокимов Поделиться Поделиться





Ровно 15 лет назад «Зенит» впервые стал чемпионом России, обыграв в подмосковном Раменском «Сатурн» со счетом 1:0. Главным героем матча стал совсем не Ширл, забивший единственный мяч. Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает о самом ярком моменте того матча — Вознесении святого Домингеса.



Перед стартом сезона-2007 в «Зените», который к тому моменту уже почти два года спонсировал «Газпром», решили, что пора брать чемпионство.

«Подразумевалось только чемпионство, да. Сергей Александрович Фурсенко сразу стал озвучивать такие цели, которые поначалу казались, скажем так, далекими. Напоминали лозунги», — вспоминал Александр Горшков в интервью «Фонтанке».



Начали с трансферной кампании, которая стала одной из самых громких в начале 21 века. 15 млн евро отдали за Анатолия Тимощука, 7,5 млн — за Фатиха Текке, около 8 млн — за Константина Зырянова и Павла Погребняка, еще 7 млн ушли за Алехандро Домингеса. Трансфер аргентинского форварда не случайно стал рекордным для внутрироссийских переходов. В составе «Рубина» в предыдущем сезоне Домингес забил 13 голов в 23 матчах, два из которых — в ворота «Зенита». Однако в Петербурге для Алехандро с самого начала все складывалось непросто.



Первые две игры он пропустил из-за травмы. Дебют получился своеобразным: Домингес вышел после перерыва в матче против «Спартака», когда «Зенит» проигрывал уже со счетом 0:3. В итоге один мяч отыграл Погребняк, но болельщиков это не спасло от жестокого разочарования (1:3). Через две недели Алехандро забил свой первый гол за «Зенит» в ворота «Динамо» (3:0). Убедить главного тренера Дика Адвоката это не помогло: в том сезоне Домингес провел всего пять полных матчей из 24-х, в которых он принимал участие. На его счету было всего три гола. Кроме того, голландского специалиста бесило поведение аргентинца: у Алехандро были проблемы с дисциплиной. Он постоянно приезжал позже всех на сборы, оправдывая это травмами, но медицинский штаб «Зенита» ничего у него не находил.



«Игроки должны знать, где находятся границы, пересекать которые нельзя. Не могу мириться, например, с неуважением к партнерам, тренерскому штабу и клубу. Это непозволительно никому», — говорил про него Адвокат.



Тем не менее, атмосфера в том «Зените» была отличной.

«У нас никогда не было разделения на легионеров и русских. После игр мы постоянно собирались. Как правило, Влад Радимов говорил: «Собираемся там-то после такой игры». И 95 процентов игроков приходили. Команда должна быть сплоченной всегда и везде, в том числе и за пределами поля. Мы могли из-за чего-то поругаться на тренировке или во время матча, но мы выходили на улицу — и там мы продолжали быть командой», — рассказывал «Фонтанке» Камил Чонтофальски в 2017, когда приезжал в Петербург праздновать 10-летие первого чемпионства.



Так или иначе, но вряд ли Алехандро так надолго бы остался в доброй памяти петербургских болельщиков, если бы не та игра в Раменском.

Это был последний тур чемпионата. «Зенит» играл на выезде в Раменском против «Сатурна». Петербуржцам нужна была только победа: в случае другого результата титул мог уйти «Спартаку».

«Зенит» довольно быстро открыл счет. На 14 минуте Ширл на силу пробил из-за штрафной в кучу игроков у ворот. Бывший капитан петербургского клуба Алексей Игонин, игравший тогда за «Сатурн», пытался остановить мяч, но вместо этого срезал его в ворота.



После перерыва «Сатурн» активизировался, изводя «Зенит» атаками. Роковой момент случился на 89-й минуте. Баффур Гьян заработал угловой, а дальше уже история.



«Я обернулся и увидел, что мяч летит в сетку. Признаюсь, сердце екнуло. Каким образом Домингес вытащил из девятки, уму непостижимо», — говорил вратарь Вячеслав Малафеев после матча.



По словам Ивицы Крижанаца, по всем игровым схемам Домингеса после подачи углового не должно было быть на линии ворот.

«Когда я увидел его полет, хотел подарить Чори бутылку виски. Он спас нас всех!», — говорил Крижанац.

«Дикая игра. Мы так играли! Стресс же. Давление. Мы забили гол благодаря рикошету. А потом это спасение Домингеса!» — вспоминал в интервью «Фонтанке» Николас Ломбертс.

«Этот прыжок мне снился множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Честное слово! Тот день стал совершенно особенным моментом моей жизни», — говорил сам Домингес в интервью пресс-службе «Зенита», когда впервые побывал на «Газпром Арене» в июле 2022-го года.

Обзор матча «Сатурн» — «Зенит», 11 ноября 2007 года:



Спустя четыре минуты после спасения Домингеса судья дал финальный свисток — «Зенит» впервые стал чемпионом России. Чемпионский кубок лично вынес на поле из своей машины Виталий Мутко, возглавлявший тогда РФС.

После игры:



Такое бывает нечасто, чтобы героем становился не автор единственного мяча, а кто-то другой. И даже не вратарь. Среди болельщиков этот момент навсегда вошел в историю как «Вознесение святого Домингеса».

«Конечно, я не святой, я обычный человек, — сказал как-то Домингес. — Аргентинцы — религиозная нация, я не исключение. Верю, что каждому воздается по заслугам. Главное, что «Зенит» в том сезоне заслуживал первого места, неважно как. Для команды было хорошо, что мы выиграли титул при таких тяжелых обстоятельствах, потому что нас проверяла судьба. Мы доказали, что заслуживаем побеждать. Может, поэтому стали чемпионами и потом выигрывали еще».



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

