Пропал в Самаре, нашелся в трубе. Подробности о полуголом чудаке, которого вызволяли из-под земли в Пулково

Личность парня, которого несколько часов вытаскивали из подземной трубы канализации на парковке в Пулково, установлена. В больнице, куда его накануне привезли в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, говорят, что он пошел на поправку.

Данные молодого человека, который накануне около половины десятого утра залез в канализационный коллектор у аэропорта, были установлены еще до того, как его вытащили, стало известно «Фонтанке» 10 ноября.



Ему 21 год, и прописан парень в Самарской области. Из дома в городе Жигулевск он ушел 6 ноября и пропал. Единственной ниточкой стало то, что он якобы купил билет до Петербурга. Как рассказали в «Лизе Алерт Самарской области», в соцсетях которой сегодня появилось объявление о его поиске, пропавший общался с друзьями в северной столице, после чего перестал выходить на связь. Обратный билет у него был на 9 ноября, но молодой человек так и не вернулся домой.



Он, по пока так и не понятным для полиции Петербурга причинам, оказался в трубе.



По предварительной информации, камеры на парковке сняли, как он снял люк, влез в коллектор, а потом просто закрыл его за собой. Увидевшие это автомобилисты, пытались пообщаться с «диггером», но ответом им было молчание. После этого поступил звонок в 112 с просьбой прислать полицию, и на всякий случай группу разминирования.

"Фонтанка.ру"

Когда силовики открыли люк, то увидели лишь верхнюю одежду и документы мужчины, сам он протиснулся в трубу и сумел проползти 7-10 метров. Для его извлечения, как писала и показывала «Фонтанка» потребовалось вскрыть асфальт, раскопать землю и осторожно разрезать трубу. Операция закончилась в районе четырех дня.

Фото: "Фонтанка.ру" Фото: "Фонтанка.ру" Фото: "Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться



