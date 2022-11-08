Представители Усманова опровергли принадлежность арестованных в Германии трех десятков картин

Картины и другие арт-объекты, которые, согласно сообщениям СМИ, были арестованы в Германии, не принадлежат Алишеру Усманову. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Усманова.



«Упомянутые картины, также, как и другие арт-объекты, не принадлежат Алишеру Усманову, как и сами дома и яхта. Они являются собственностью дискреционных трастов, в отношении которых господин Усманов не имеет ни контроля, ни бенефициарного участия», — сообщили его представители.