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    Представители Усманова опровергли принадлежность арестованных в Германии трех десятков картин

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    Картины и другие арт-объекты, которые, согласно сообщениям СМИ, были арестованы в Германии, не принадлежат Алишеру Усманову. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Усманова.

    «Упомянутые картины, также, как и другие арт-объекты, не принадлежат Алишеру Усманову, как и сами дома и яхта. Они являются собственностью дискреционных трастов, в отношении которых господин Усманов не имеет ни контроля, ни бенефициарного участия», — сообщили его представители.

    Напомним, об обыске в хранилище в Гамбурге немецкие СМИ сообщили накануне. Якобы были изъяты 30 картин. В том числе кисти Марка Шагала.

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