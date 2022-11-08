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    СМИ: В Германии арестованы три десятка картин Алишера Усманова

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    Издание Süddeutsche Zeitung 7 ноября сообщило, что следователи проводят обыск в хранилище в Гамбурге. В ходе следственных действий были конфискованы 30 картин стоимостью в несколько миллионов евро, якобы, принадлежащие Алишеру Усманову, в том числе картина Марка Шагала.

    Ранее, 21 сентября, немецкие СМИ сообщали об обыске в нескольких домах миллиардера Алишера Усманова в Баварии. Целью был поиск доказательств в рамках засекреченного дела против предпринимателя, связанного с возможным уклонением от уплаты налогов.

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