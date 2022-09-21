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    Spiegel: Полиция в Германии обыскивает дома миллиардера Алишера Усманова

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    Немецкие полицейские проводят обыски в нескольких домах миллиардера Алишера Усманова в Баварии. Следственные действия ведут у озера Тегернзе под Мюнхеном. Об этом 21 сентября сообщает Spiegel.

    Силовики утром получили доступ к трём жилым домам в коммуне Роттах-Эгерн. По данным издания, они окружили здание и в течение нескольких минут пытались взломать дверь.

    Целью мероприятия, уточняет медиа, является поиск доказательств в рамках пока ещё засекреченного дела против Усманова. Предпринимателя подозревают в нарушении законов о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

    За последние несколько месяцев полицейские в Германии получили от банков почти сто сообщений о сделках, которые, как утверждается, связаны с предпринимателем и могут касаться отмывания денег.

    Spiegel также сообщает, что, по некоторым данным, с 2014 по 2022 год Усманов мог задолжать казне страны 555 млн евро налогов с доходов и подарков. Кроме того, он мог скрывать от немецких налоговых органов дивиденды от своих акций в России.

    Алишер Усманов попал под персональные санкции Евросоюза после начала специальной военной операции на Украине. На данный момент, как пишет Spiegel, он может находиться в Узбекистане.

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