Spiegel: Полиция в Германии обыскивает дома миллиардера Алишера Усманова

Немецкие полицейские проводят обыски в нескольких домах миллиардера Алишера Усманова в Баварии. Следственные действия ведут у озера Тегернзе под Мюнхеном. Об этом 21 сентября сообщает Spiegel.



Силовики утром получили доступ к трём жилым домам в коммуне Роттах-Эгерн. По данным издания, они окружили здание и в течение нескольких минут пытались взломать дверь.



Целью мероприятия, уточняет медиа, является поиск доказательств в рамках пока ещё засекреченного дела против Усманова. Предпринимателя подозревают в нарушении законов о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

