Spiegel: Полиция в Германии обыскивает дома миллиардера Алишера Усманова

Немецкие полицейские проводят обыски в нескольких домах миллиардера Алишера Усманова в Баварии. Следственные действия ведут у озера Тегернзе под Мюнхеном. Об этом 21 сентября сообщает Spiegel.
Силовики утром получили доступ к трём жилым домам в коммуне Роттах-Эгерн. По данным издания, они окружили здание и в течение нескольких минут пытались взломать дверь.
Целью мероприятия, уточняет медиа, является поиск доказательств в рамках пока ещё засекреченного дела против Усманова. Предпринимателя подозревают в нарушении законов о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
За последние несколько месяцев полицейские в Германии получили от банков почти сто сообщений о сделках, которые, как утверждается, связаны с предпринимателем и могут касаться отмывания денег.
Spiegel также сообщает, что, по некоторым данным, с 2014 по 2022 год Усманов мог задолжать казне страны 555 млн евро налогов с доходов и подарков. Кроме того, он мог скрывать от немецких налоговых органов дивиденды от своих акций в России.
Алишер Усманов попал под персональные санкции Евросоюза после начала специальной военной операции на Украине. На данный момент, как пишет Spiegel, он может находиться в Узбекистане.