Умер один из основателей «Ласкового мая» Сергей Кузнецов

В Оренбурге на 59-м году жизни скончался советский и российский композитор Сергей Кузнецов — один из создателей суперпопулярной в 80-е годы группы «Ласковый май». Печальную новость 7 ноября сообщает телеканал ГТРК «Оренбург».

По информации MSK1, умер Кузнецов в результате серьёзной болезни.



Отметим, что ещё 5 ноября композитор провёл в Оренбурге концерт в память об ушедшем из жизни в этом году певце Юрии Шатунове.



Сергей Кузнецов известен как автор главных хитов «Ласкового мая» — таких как «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и других.

