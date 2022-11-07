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    Умер один из основателей «Ласкового мая» Сергей Кузнецов

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    В Оренбурге на 59-м году жизни скончался советский и российский композитор Сергей Кузнецов — один из создателей суперпопулярной в 80-е годы группы «Ласковый май». Печальную новость 7 ноября сообщает телеканал ГТРК «Оренбург».

    По информации MSK1, умер Кузнецов в результате серьёзной болезни.

    Отметим, что ещё 5 ноября композитор провёл в Оренбурге концерт в память об ушедшем из жизни в этом году певце Юрии Шатунове.

    Сергей Кузнецов известен как автор главных хитов «Ласкового мая» — таких как «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и других.

    О том, как в июне в Москве хоронили Юрия Шатунова и как проходила панихида, читайте на «Фонтанке».

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