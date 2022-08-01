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    В Москве проходит панихида по Юрию Шатунову. Фанаты собирают подписи за звание народного артиста

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    На Троекуровском кладбище в понедельник, 1 августа, проходят поминки по певцу Юрию Шатунову — он скончался 40 дней назад. Об этом рассказывает издание StarHit.

    На траурное мероприятие собралось огромное количество людей и священник. Поклонники принесли на могилу артиста белые розы, в небо выпускали голубей.

    На месте идет сбор подписей за присвоение Юрию Шатунову звания народного артиста посмертно.

    Напомним, что Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в больнице. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В России захоронена лишь часть праха артиста. Другую семья увезла в Германию. Близкие собираются развеять часть праха у одного из любимых мест Шатунова.

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