В Москве проходит панихида по Юрию Шатунову. Фанаты собирают подписи за звание народного артиста

На Троекуровском кладбище в понедельник, 1 августа, проходят поминки по певцу Юрию Шатунову — он скончался 40 дней назад. Об этом рассказывает издание StarHit.



На траурное мероприятие собралось огромное количество людей и священник. Поклонники принесли на могилу артиста белые розы, в небо выпускали голубей.



На месте идет сбор подписей за присвоение Юрию Шатунову звания народного артиста посмертно.