В Москве проходит панихида по Юрию Шатунову. Фанаты собирают подписи за звание народного артиста

На Троекуровском кладбище в понедельник, 1 августа, проходят поминки по певцу Юрию Шатунову — он скончался 40 дней назад. Об этом рассказывает издание StarHit.
На траурное мероприятие собралось огромное количество людей и священник. Поклонники принесли на могилу артиста белые розы, в небо выпускали голубей.
На месте идет сбор подписей за присвоение Юрию Шатунову звания народного артиста посмертно.
Напомним, что Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в больнице. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В России захоронена лишь часть праха артиста. Другую семья увезла в Германию. Близкие собираются развеять часть праха у одного из любимых мест Шатунова.