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    Подробности ДТП на Доблести. Виновник — пенсионер на «Ладе» с 11 штрафами, у мальчика сотрясение и деформация позвонков

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    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Серьёзное ДТП в Красносельском районе Петербурга воскресным вечером устроил предположительно пенсионер на своей «Ладе». Таксист невиновен, а больше всего не повезло его юному пассажиру. «Фонтанке» 7 ноября стали известны подробности этой аварии.

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    ДТП произошло вчера в 21:20 на пересечении улиц Доблести и Маршала Казакова (очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» называли немного другой адрес). По предварительной версии, 67-летний пенсионер, живущий неподалёку, на своей «Ладе Весте» не пропустил на перекрёстке такси «Хёндэ Солярис» под управлением 39-летнего мужчины.

    13-летний семиклассник, ехавший в такси, на скорой отправился в Детскую городскую больницу № 1. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушиб затылка и деформацию трёх позвонков. Водитель «Лады» попал в больницу № 26 также в состоянии средней тяжести. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы живота и груди. О нем известно, что в этом году его 11 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

    Точные обстоятельства аварии выясняются.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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