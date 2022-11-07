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    Вой сирен и бегущие полицейские: в ДТП на Ленинском пострадали взрослый и ребёнок

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    Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью на перекрёстке улицы Доблести и Ленинского проспекта.

    Столкнулись два легковых автомобиля: «Лада Веста» и «Хёндэ Солярис», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Пострадали двое. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 67-летний водитель «Лады» и 13-летний пассажир «Соляриса» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Водитель «Соляриса» не пострадал.

    По факту ДТП проводится проверка.

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