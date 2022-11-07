Вой сирен и бегущие полицейские: в ДТП на Ленинском пострадали взрослый и ребёнок

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью на перекрёстке улицы Доблести и Ленинского проспекта.
Столкнулись два легковых автомобиля: «Лада Веста» и «Хёндэ Солярис», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Пострадали двое. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 67-летний водитель «Лады» и 13-летний пассажир «Соляриса» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Водитель «Соляриса» не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.