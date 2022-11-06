Петербуржцы назвали рекламу «Буше» в метро депрессивной и попросили ее убрать

Реклама сети петербургских булочных «Буше» в метро вызвала много вопросов у горожан. Неплохой слоган оказался совершенно неуместным у платформы. Пользователи соцсетей назвали посыл депрессивным и попросили сеть отказаться от такой рекламы.



«Буше для шага вперед» — гласит надпись напротив платформы на станции метро «Комендантский проспект». Понимайте как хотите, но поезд — не Минздрав, предупреждать не будет.



В компании уже отреагировали на обратную связь и начали убирать неуместные билборды со станций. Но на «Комендантском проспекте» он все еще висит, «Фонтанка» проверила.

