    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, южн

    762мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd62.1eur60.61

    Петербуржцы назвали рекламу «Буше» в метро депрессивной и попросили ее убрать

    6378
    9 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Реклама сети петербургских булочных «Буше» в метро вызвала много вопросов у горожан. Неплохой слоган оказался совершенно неуместным у платформы. Пользователи соцсетей назвали посыл депрессивным и попросили сеть отказаться от такой рекламы.

    «Буше для шага вперед» — гласит надпись напротив платформы на станции метро «Комендантский проспект». Понимайте как хотите, но поезд — не Минздрав, предупреждать не будет.

    В компании уже отреагировали на обратную связь и начали убирать неуместные билборды со станций. Но на «Комендантском проспекте» он все еще висит, «Фонтанка» проверила.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ41
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close