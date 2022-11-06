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    Петербургский боксер Бивол защитил чемпионский пояс, победив небитого ранее мексиканца Рамиреса

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    Безоговорочной победой для петербургского боксера Дмитрия Бивола завершилась защита чемпионского титула WBA Super против мексиканца Хильберто Рамиреса. Бой проходил в ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби.

    Бой продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Биволу. Петербуржец в четвёртый раз защитил данный титул и продлил беспроигрышную серию. Теперь на счету россиянина 21 победа в 21 поединке.

    «Я доказал себе, что могу боксировать на высочайшем уровне, что могу побеждать лучших боксёров мира, что я — большой чемпион. Теперь я побил другого парня», — заявил Бивол после боя.

    «Бивол — зверь! Надеюсь, его следующий бой будет против Бетербиева. Сделайте это! Лучшие должны сражаться с лучшими», — написал австралийский боксёр Джордж Камбосос в своих социальных сетях.

    Рамирес стал четвёртым чемпионом мира в карьере 31-летнего Бивола, которого он победил. Ранее россиянин одерживал победы над канадцем Жаном Паскалем, американцем Джо Смитом-младшим и мексиканцем Саулем Альваресом.

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