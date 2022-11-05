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    Пенсионерка из Петербурга перевела на «безопасные счета» более 12 млн рублей и стала бездомной

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    Жительница севера Петербурга поверила мошенникам, представившимся сотрудниками банка, и лишилась всего. Выслушав историю про мошенников и «безопасные счета», она решила действовать и не смогла вовремя остановиться. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 ноября.

    В течение десяти сентябрьских дней 67-летняя женщина переводила деньги через банкоматы, при этом еще и взяла два кредита. После всех переводов жертва сообщила мошенникам, что заложила квартиру, в которой она проживает. 19 сентября она оформила договор купли-продажи в отделении банка на Ушаковской набережной. Сумма, которой лишилась пенсионерка, составила 12 млн 290 тыс. рублей.

    Возбуждено уголовное дело.

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