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    Российский космонавт отправится в космос на корабле Crew Dragon в феврале 2023 года

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    Следующий полет космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа запланирован на февраль следующего года. Об этом 3 ноября сообщает NASA.

    Также в миссии поучаствуют астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Экипаж проведет на МКС около шести месяцев. Корабль запустят со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

    Ранее в рамках шестой миссии корабль Crew Dragon пристыковался к МКС с россиянкой Анной Кикиной на борту.

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