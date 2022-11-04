Российский космонавт отправится в космос на корабле Crew Dragon в феврале 2023 года

Следующий полет космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа запланирован на февраль следующего года. Об этом 3 ноября сообщает NASA.



Также в миссии поучаствуют астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Экипаж проведет на МКС около шести месяцев. Корабль запустят со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.