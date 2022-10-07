«Просто фантастический день для полёта». Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-5 пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции. Об этом 7 октября сообщает NASA.
«Стыковка подтверждена!» — объявили в SpaceX около полуночи. Как уточняют в NASA, стыковка произошла на высоте 258 миль над западным побережьем Африки. В ближайшее время экипажу предстоит проверка герметичности перед открытием люка.
Пуск ракеты-носителя состоялся в расчетное время, погода благоприятствовала. Руководитель программы Международной космической станции Джоэл Монтальбано назвал запуск выдающимся и завил, что это был «просто фантастический день для полёта в космос».
Crew Dragon доставил на МКС дебютантов космических полетов Николь Манн, Джоша Кассаду и россиянку Анну Кикину, а также астронавта из Японии Коити Вакату — для него это пятый полет в космос. Предполагается, что экипаж проведёт на станции 145 дней и вернётся на Землю в марте.