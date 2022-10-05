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    Россиянка Анна Кикина стартовала на корабле Crew Dragon к МКС

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    Ракета-носитель Falcon 9 с американским космическим кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции. Среди членов экипажа — россиянка Анна Кикина.

    Анна Кикина
    Анна КикинаФото: Роскосмос
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    Запуск экипажа Crew 5 с представительницей «Роскосмоса» на борту прошел 5 октября в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде. Как отметили в госкорпорации, выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли в штатном режиме.

    Помимо Кикиной, в состав экипажа входят астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката (Япония). Стыковка пилотируемого корабля Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 6 октября в 23:57:18 мск.

    Анна Кикина на МКС войдет в состав 68-й основной экспедиции, в рамках которой запланировано проведение 49 научных экспериментов. Среди них — исследования по космической биологии и физиологии, материаловедению, исследованию Земли из космоса, физике космических лучей, отработке перспективных космических технологий.

    Полет проходит в рамках соглашения между Роскосмосом и NASA. Договор направлен на то, чтобы при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания соответственно российского и американского сегментов станции.

    Анна Кикина
    Анна КикинаФото: Роскосмос

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