    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, с-в

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.43eur60.97

    Убийство сотрудницы в школе Рыбинска стало уголовным делом

    2243
    3 комментария

    Убийство женщины в школе Рыбинска стало уголовным делом. Об этом 2 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СКР.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц с целью сокрытия преступления»)», — говорится в записи.

    Согласно информации следствия, погибшая — 40-летняя женщина, которая работала в школе. Днём в среду она была на рабочем месте, когда заявился 41-летний экс-сожитель. Между ними возник конфликт, и мужчина нанёс ей ранение ножом. От травмы женщина скончалась.

    Не в том месте и не в то время оказалась и 51-летняя сотрудница школы, которая стала свидетельницей произошедшего. Агрессор ранил и её. Пострадавшую отвезли в больницу. Известно, что в этот момент детей в школе не было — у них осенние каникулы.

    Портал 76.RU сообщил, что подозреваемый был задержан. Он ранил, в том числе, и себя. Мужчину госпитализировали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close