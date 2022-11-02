Убийство сотрудницы в школе Рыбинска стало уголовным делом

Убийство женщины в школе Рыбинска стало уголовным делом. Об этом 2 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СКР.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц с целью сокрытия преступления»)», — говорится в записи.
Согласно информации следствия, погибшая — 40-летняя женщина, которая работала в школе. Днём в среду она была на рабочем месте, когда заявился 41-летний экс-сожитель. Между ними возник конфликт, и мужчина нанёс ей ранение ножом. От травмы женщина скончалась.
Не в том месте и не в то время оказалась и 51-летняя сотрудница школы, которая стала свидетельницей произошедшего. Агрессор ранил и её. Пострадавшую отвезли в больницу. Известно, что в этот момент детей в школе не было — у них осенние каникулы.
Портал 76.RU сообщил, что подозреваемый был задержан. Он ранил, в том числе, и себя. Мужчину госпитализировали.