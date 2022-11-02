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    В рыбинскую школу пришёл мужчина с ножом. Есть убитая и раненая

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    Вооружённый ножом мужчина ранил себя и двух сотрудниц школы в Ярославской области. Одна из женщин не выжила, сообщает региональное ГУ МВД 2 ноября.

    В среду полицейских вызвали в школу на улице Баженова в Рыбинске сообщением о нападении на сотрудницу. По информации ведомства, женщину, работавшую в канцелярии, ударил ножом бывший сожитель. Она не выжила.

    Мужчина ранил ещё одну сотрудницу и себя. Пострадавшую госпитализировали, преступника также увезли в больницу.

    По предварительной информации, детей в школе во время нападения не было: у учеников продолжаются осенние каникулы.

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