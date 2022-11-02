В рыбинскую школу пришёл мужчина с ножом. Есть убитая и раненая

Вооружённый ножом мужчина ранил себя и двух сотрудниц школы в Ярославской области. Одна из женщин не выжила, сообщает региональное ГУ МВД 2 ноября.



В среду полицейских вызвали в школу на улице Баженова в Рыбинске сообщением о нападении на сотрудницу. По информации ведомства, женщину, работавшую в канцелярии, ударил ножом бывший сожитель. Она не выжила.



Мужчина ранил ещё одну сотрудницу и себя. Пострадавшую госпитализировали, преступника также увезли в больницу.

