Власти Волгограда назвали причину крупнейшего прорыва канализации

Причиной крупнейшего прорыва канализации в Волгограде, когда почти 200 тысяч человек остались без воды и отопления, стали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо бетонных. Об этом 2 ноября пишет РБК со ссылкой на власти Волгограда.





«Установить причины такого исполнения не представляется возможным, так как данный коллектор выполнен в 70-е годы прошлого столетия», — пояснили в Комитете по информационной политике города.