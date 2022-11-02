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    Власти Волгограда назвали причину крупнейшего прорыва канализации

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    Причиной крупнейшего прорыва канализации в Волгограде, когда почти 200 тысяч человек остались без воды и отопления, стали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо бетонных. Об этом 2 ноября пишет РБК со ссылкой на власти Волгограда.


    «Установить причины такого исполнения не представляется возможным, так как данный коллектор выполнен в 70-е годы прошлого столетия», — пояснили в Комитете по информационной политике города.

    Также, кроме основной металлической трубы, проломилась и резервная — «под воздействием намокшего от дождей грунта».

    Это всё стало причиной обрушения коллектора.

    В Волгограде в конце октября многие жители остались без питьевой воды и отопления из-за прорыва магистральных труб. В городе действовал режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе.

    Фекальный поток, затопивший детскую железную дорогу и надпись «Россия» на террасе у памятника пароходу «Гаситель», разрушил благоустроенный склон вместе с лавочками и насаждениями.

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