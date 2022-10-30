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    Фекальные реки без берегов: в Волгограде режим ЧС

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    2 комментария

    Более 200 тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов Волгограда остались без питьевой воды и отопления из-за прорыва магистральных труб. Власти объявили режим ЧС.

    Фото: V1.RU
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    Как пишет 30 октября V1.RU, в Волгограде вторые сутки продолжает действовать режим ЧС из-за крупной аварии на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе. В пойме реки Царицы у гигантского провала находятся чиновники, спасатели и десятки рабочих. Коммунальщики только на второй день смогли найти место прорыва.

    Фекальный поток, затопивший детскую железную дорогу и надпись «Россия» на террасе у памятника пароходу «Гаситель», разрушил недавно благоустроенный склон вместе с лавочками и насаждениями.

    Отменены занятия в школах, вузах и колледжах Советского и Ворошиловского районов. А волгоградцы осаждают бани в попытках помыться. Полки с водой в магазинах пусты. На третий день ЧП до гигантского провала на месте аварии доехал губернатор Андрей Бочаров

    «Исходя из текущей ситуации, считаю важным, чтобы основные аварийные работы были завершены до конца следующих суток. После чего системы будут включены в работу по временной схеме, – заявил Бочаров.

    Фото: V1.RU

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    Комментарии 2

    Neizvestniy30 Окт 2022 в 17:34
    Фекальный поток, затопивший надпись "Россия" и детскую железную дорогу... Это можно не комментировать даже.
    +0−0
    ДЮрьевич30 Окт 2022 в 17:27
    Россия щедрая душа!
    +0−0
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