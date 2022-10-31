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    В давке в Сеуле погибла студентка четвертого курса СПбГУ

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    Погибшая в Сеуле петербурженка Дарья Твердохлеб училась на четвертом курсе СПбГУ. В Южную Корею она поехала в университет Сонгюнгван на включенное обучение в рамках осеннего семестра, сообщает пресс-служба университета.

    Дарья обучалась на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки». В сентябре ей исполнился 21 год. Коллектив СПбГУ выразил соболезнования семье, родным и близким погибшей студентки.

    В общей сложности в давке во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон в ночь с 29 на 30 октября погибли 154 человека, в том числе 26 иностранцев из 14 государств. Из четырёх погибших россиянок две были этническими кореянками. Пострадали 132 человека. Корейские власти обсуждают вопрос предоставления компенсаций близким погибших.

    Еще об одной россиянке известно, что её звали Юлиана Пак, она из Приморья, выпускница Дальневосточного федерального университета. В Южной Корее жила с 2021 года, в июле ей исполнилось 25 лет.

    «Фонтанка» публиковала рассказ молодой петербурженки, которая в ту ночь была на той же улице, где произошла трагедия, но спаслась.

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