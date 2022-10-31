В давке в Сеуле погибла студентка четвертого курса СПбГУ

Погибшая в Сеуле петербурженка Дарья Твердохлеб училась на четвертом курсе СПбГУ. В Южную Корею она поехала в университет Сонгюнгван на включенное обучение в рамках осеннего семестра, сообщает пресс-служба университета.



Дарья обучалась на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки». В сентябре ей исполнился 21 год. Коллектив СПбГУ выразил соболезнования семье, родным и близким погибшей студентки.



В общей сложности в давке во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон в ночь с 29 на 30 октября погибли 154 человека, в том числе 26 иностранцев из 14 государств. Из четырёх погибших россиянок две были этническими кореянками. Пострадали 132 человека. Корейские власти обсуждают вопрос предоставления компенсаций близким погибших.

