«Я даже не знала, что за спиной люди умирают». Рассказ хрупкой петербурженки из давки в Сеуле

Фото: читатель 47News Поделиться Поделиться





47news поговорил со студенткой из Петербурга, которая шла в толпе празднующих Хэллоуин в Сеуле. Она рассказала, что ее спасло. «Я на прощальной церемонии в университете: девочка с курса погибла. Все плачут, я попозже перезвоню», — ответила на звонок 22-летняя петербурженка Анна, студентка одного из вузов Сеула (летом она проходила у нас практику, а Кореей грезила со школы).

В давке 29 октября погибли 151 человек. Большинству — от 18 до 30 лет. В том числе — четыре россиянки. Трагедия произошла во время празднования Хэллоуина в «барном» районе Сеула. На улице было около 100 тысяч человек.



— В Корее очень любят этот праздник, можно сказать, он легендарный — ему уже много лет. Во-первых, здесь культ макияжа и необычных нарядов. Во-вторых, дресс-код свободный, порой даже фривольный — для молодежи уникальный случай — в обычной жизни так наряжаться нельзя.



Фото: читатель 47News Фото: читатель 47News Фото: читатель 47News Фото: читатель 47News Фото: читатель 47News Поделиться Поделиться





— И еще надо понимать, что во время пандемии Хэллоуин на улице не праздновали. Люди соскучились и были просто счастливы. Вокруг зомби, вампиры, телепузики, кого только нет. Прямо на улице можно подойти и сделать грим. Все друг с другом фотографируются, просто подходят, улыбаются и фоткают.

читатель 47News

— Русскую речь было слышно? — Да, когда в метро ехали, двое взрослых мужчин матерились. Но не только, русских здесь немало. Много американцев и европейцев.

Возможно, Анну спас случай — она шла по той самой улице, но в момент начала давки находилась в другой её части. А перед этим задержалась из-за инцидента в метро.

— От общежития нам ехать около часа. В метро к моей подруге, она тоже из Питера, стал приставать индус, просто лапать. А здесь это очень порицается. Кореянка рядом увидела, закричала и стала сразу звонить в полицию. Я схватила его за рюкзак, чтобы не убежал. На следующей станции уже ждала полиция. Потом мы пошли в полицейский участок, подруга писала заявление. Потому и задержались.



— Что это за район? — В Сеуле два таких — Итхэвон и Хондэ. Толпа была и там, и там. Люди погибли в первом. Репутация у этих мест — нехорошая, немало слышала плохих историй. Мои знакомые говорят, что Итхэвон ночью — самый опасный в городе. Там всегда очень много иностранцев, масса баров, говорят, и наркотики продают. Наверное, поэтому сейчас обсуждают версию, что часть людей была в неадекватном состоянии. И кстати: Хэллоуин здесь уже с пятницы празднуют.



По словам Анны, для того, чтобы просто выйти из метро, ей с подругой понадобился не один десяток минут.



— Выходим, а там — только проезжая часть главной дороги свободна. По обеим сторонам — толпы. Идти было сложно, но терпимо. Разве что ноги мне оттоптали.

Здесь стоит заметить, что наша собеседница миниатюрного сложения. Как отмечается в официальных сообщениях, две трети погибших — молодые девушки. Так что Анне точно повезло.



Фото: читатель 47News Поделиться Поделиться





— Мы медленно-медленно в толпе поднимались по этой улице. Нужно понимать, что и навстречу люди шли. Чувствуешь себя как в бочке. Дорога — очень узкая и извилистая, ответвление от главной. Периодически под наклоном. Давка ниже началась, минут через пятнадцать, как мы там прошли. Но это я потом поняла. А тогда никто ничего не слышал, я даже не знала, что за спиной люди умирают. Мы сели в какой-то бар, заказали напитки. И тут нашим корейским друзьям, да и всем вокруг, стали приходить СМС, что произошла трагедия, погибло 50 человек, такие данные были на тот момент. Там же говорилось, что нужно покинуть район. В баре включили свет, мы стали выходить на улицу.



читатель 47News

— Очень долго переходили дорогу, регулировщик пропускал машины скорой и экстренных служб. Такси было невозможно заказать, долго ждали автобус. Первый приехал переполненный, уехали на втором.



Фото: читатель 47News Фото: читатель 47News Фото: читатель 47News Поделиться Поделиться





Хризантема в Корее — это цветок, олицетворяющий смерть. В сетях люди пересылают друг другу стилизованное изображение и подпись «Молимся за Итхэвон». Погибшую россиянку, о которой мы говорили в начале, зовут Кристина. В Корее приносят нечетное количество цветов, но на прощании учли русскую традицию.



Фото: читатель 47News Поделиться Поделиться



