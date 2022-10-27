Путин ответил, можно ли считать конфликт России и Украины гражданской войной

Конфликт России и Украины «отчасти» можно назвать гражданской войной, считает президент РФ Владимир Путин.



Путин уверен, что русские и украинцы — один народ, что является историческим фактом. Однако оказавшийся в разных государствах «в силу целого ряда причин». Об этом он сказал 27 октября на заседании клуба «Валдай».



Российский лидер считает, что Украина «складывалась как искусственное государство». Он рассказал, что большевики, создавая Советский Союз, наделили Украину исконно русскими территориями, а при Сталине, после Второй мировой войны, Украине были переданы ряд польских, венгерских и румынских территорий.