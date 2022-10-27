    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    764мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur61.57
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    Боевые действия на Украине

    Путин ответил, можно ли считать конфликт России и Украины гражданской войной

    2836
    1 комментарий

    Конфликт России и Украины «отчасти» можно назвать гражданской войной, считает президент РФ Владимир Путин.

    Путин уверен, что русские и украинцы — один народ, что является историческим фактом. Однако оказавшийся в разных государствах «в силу целого ряда причин». Об этом он сказал 27 октября на заседании клуба «Валдай».

    Российский лидер считает, что Украина «складывалась как искусственное государство». Он рассказал, что большевики, создавая Советский Союз, наделили Украину исконно русскими территориями, а при Сталине, после Второй мировой войны, Украине были переданы ряд польских, венгерских и румынских территорий.

    «Откровенно говоря, единственным настоящим серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину», — утверждает Путин.

    По теме

    Комментарии 1

    Satyr27 Окт 2022 в 18:37
    Украи́нцы — восточнославянский народ, проживающий преимущественно на Украине, а также в составе крупных диаспор в России, США, Канаде и других государствах.

    Ру́сские — восточнославянский народ, самый многочисленный в России и Европе. Есть крупные русские диаспоры на Украине, в Казахстане, США, Германии и ряде других стран.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close