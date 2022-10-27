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    Россиянам запретят иметь оружие в Эстонии

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    4 комментария

    Граждане России и Белоруссии, проживающие в Эстонии, лишатся права на владение оружием с 1 декабря 2022 года. Об этом 27 октября заявил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс на правительственном брифинге.

    «Право на оружие утратят все лица, которые не имеют гражданства Эстонии, другой страны Евросоюза или государства — члена НАТО», — сообщил он (цитата по ТАСС).

    По его словам, запрет коснется 683 иностранцев и 595 неграждан. Кроме того, ограничения затронут юридических лиц, в состав руководства которых входят жители Эстонии, которым запрещено иметь оружие.

    Ранее в сентябре стало известно, что проживающим в Эстонии гражданам России и Белоруссии могут запретить голосовать на муниципальных выборах.

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    Комментарии 4

    prosto korsak27 Окт 2022 в 17:10
    На подходе закон о запрете танкам, самолётам и ракетам пересекать госграницу Эстонии.
    +0−1
    sektor727 Окт 2022 в 17:06
    Там где-то и Ксюша Собчак, наш рупор либеральной свободы.
    Может со своей командой сюжет создать о нарушениях свобод человека в прогрессивном обществе.
    Хотя нет, команду она кинула тут на растерзание органам.
    Других наймет, у нее люди расходный материал.
    +0−1
    BaGira27 Окт 2022 в 16:57
    Выдумыватель заголовков опять рулит. Не россиянам, а ВСЕМ не имеющим гражданство Евросоюза или Нато. Украинцам тоже, например, и узбекам, и японцам, и китайцам и тд и тп.
    +3−0
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