Россиянам запретят иметь оружие в Эстонии

Граждане России и Белоруссии, проживающие в Эстонии, лишатся права на владение оружием с 1 декабря 2022 года. Об этом 27 октября заявил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс на правительственном брифинге.



«Право на оружие утратят все лица, которые не имеют гражданства Эстонии, другой страны Евросоюза или государства — члена НАТО», — сообщил он (цитата по ТАСС).



По его словам, запрет коснется 683 иностранцев и 595 неграждан. Кроме того, ограничения затронут юридических лиц, в состав руководства которых входят жители Эстонии, которым запрещено иметь оружие.

