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    Россиян могут лишить права голоса на муниципальных выборах в Эстонии

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    Проживающим в Эстонии гражданам России и Белоруссии могут запретить голосовать на муниципальных выборах. Соответствующий законопроект поддержала Реформистская партия, возглавляющая правящую коалицию.

    «По нашему мнению, граждане России и Белоруссии не должны иметь права участвовать в выборах в советы местного самоуправления», — сказал 19 сентября заместитель председателя парламентской фракции партии Эркки Келдо (цитата по РИА Новости). По его словам, это связано с ситуацией на Украине.

    Инициатива лишить права голоса на местных выборах граждан из стран — не членов Евросоюза принадлежит партии Isamaa («Отечество»). Однако в ходе предварительного обсуждения законопроекта данный запрет предложили ввести только для россиян и белорусов.

    Последние муниципальные выборы в Эстонии состоялись в октябре 2021 года, следующие намечены на 2025 год. Голосовать могут все жители страны, независимо от их гражданства, которым на момент выборов исполнилось шестнадцать лет и которые имеют долгосрочный вид на жительство в Эстонии.

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