Россиян могут лишить права голоса на муниципальных выборах в Эстонии

Проживающим в Эстонии гражданам России и Белоруссии могут запретить голосовать на муниципальных выборах. Соответствующий законопроект поддержала Реформистская партия, возглавляющая правящую коалицию.
«По нашему мнению, граждане России и Белоруссии не должны иметь права участвовать в выборах в советы местного самоуправления», — сказал 19 сентября заместитель председателя парламентской фракции партии Эркки Келдо (цитата по РИА Новости). По его словам, это связано с ситуацией на Украине.
Инициатива лишить права голоса на местных выборах граждан из стран — не членов Евросоюза принадлежит партии Isamaa («Отечество»). Однако в ходе предварительного обсуждения законопроекта данный запрет предложили ввести только для россиян и белорусов.
Последние муниципальные выборы в Эстонии состоялись в октябре 2021 года, следующие намечены на 2025 год. Голосовать могут все жители страны, независимо от их гражданства, которым на момент выборов исполнилось шестнадцать лет и которые имеют долгосрочный вид на жительство в Эстонии.