Губернатор Ивановской области поругал военкома за «облавы» и велел наказать виновных

Глава Ивановской области Станислав Воскресенский побеседовал с военным комиссаром города Иваново Максимом Ткачуком про жалобы на «облавы». Видео с этим разговором опубликовали 27 октября в телеграм-канале регионального правительства.

«Ко мне поступают жалобы <...> что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо», — заявил Воскресенский. Он попросил военкома исходить из слов министра обороны Сергея Шойгу о том, что мобилизации подлежат около 1% от всего мобилизованного ресурса.

Губернатор потребовал выявить нарушения и наказать всех виновных. Ткачук отреагировал по-военному сдержанно: «Есть. Так точно».



В обсуждение ситуации включился сенатор Андрей Клишас. «Такие «методы» мобилизации противоречат закону, а организаторы таких мобилизационных мероприятий должны быть привлечены к ответственности», — написал он в своем телеграм-канале.



Ранее на «облавы» с повестками жаловались и петербуржцы, которые встречали сотрудников военкомата и полицейских прямо в подъездах. Власти назвали их «группами оповещения».

