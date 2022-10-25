Площадь пожара в Металлострое увеличилась до 6000 квадратных метров

Площадь пожара в Колпинском районе Петербурга выросла в шесть раз. По уточненным данным ГУ МЧС, она составляет 6 тысяч квадратных метров. Об этом 25 октября сообщается в телеграм-канале управления.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
«В здании склада размером 100х240 метров, высотой 12 метров происходит горение на площади 6000 кв. метров», — сказано в сообщении.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
На данный момент тушением занимаются 110 сотрудников МЧС. Задействован пожарный поезд.
Ранее «Фонтанка» публиковала фото и видео пожара от очевидцев.