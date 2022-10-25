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    ТЕМА ДНЯ

    В Металлострое сильный пожар

    Площадь пожара в Металлострое увеличилась до 6000 квадратных метров

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    4 комментария
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    Площадь пожара в Колпинском районе Петербурга выросла в шесть раз. По уточненным данным ГУ МЧС, она составляет 6 тысяч квадратных метров. Об этом 25 октября сообщается в телеграм-канале управления.

    Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

    «В здании склада размером 100х240 метров, высотой 12 метров происходит горение на площади 6000 кв. метров», — сказано в сообщении.

    Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

    На данный момент тушением занимаются 110 сотрудников МЧС. Задействован пожарный поезд.

    Ранее «Фонтанка» публиковала фото и видео пожара от очевидцев.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    26586993725 Окт 2022 в 23:01
    Курили в не положеном месте, или как?
    +2−0
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