Огонь до неба и хлопки. Пожар в Металлострое из окон местных жителей

Вечерний пожар в Металлострое не на шутку напугал местных жителей. 25 октября все местные паблики заполнились страшными видео с огнем, который видно даже из-за девятиэтажек. А черный дым на кадрах закрыл половину неба.
читатель «Фонтанки»
Местные жители говорят о том, что горит складской комплекс в Северном проезде 8А. Одни говорят о лакокрасочных материалах, другие о горюче-смазочных. Официальной информации пока нет. У ГУ МЧС по Петербургу нет понимания, что было на складе. В данный момент известно лишь, что огнем охвачена площадь в тысячу квадратных метров.
Тем временем жители Металлостроя сообщают о хлопках. Ранг пожара повысили до третьего номера.