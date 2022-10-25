    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-в

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.33eur60.46
    ТЕМА ДНЯ

    В Металлострое сильный пожар

    Огонь до неба и хлопки. Пожар в Металлострое из окон местных жителей

    13209
    9 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечерний пожар в Металлострое не на шутку напугал местных жителей. 25 октября все местные паблики заполнились страшными видео с огнем, который видно даже из-за девятиэтажек. А черный дым на кадрах закрыл половину неба.

    читатель «Фонтанки»

    Местные жители говорят о том, что горит складской комплекс в Северном проезде 8А. Одни говорят о лакокрасочных материалах, другие о горюче-смазочных. Официальной информации пока нет. У ГУ МЧС по Петербургу нет понимания, что было на складе. В данный момент известно лишь, что огнем охвачена площадь в тысячу квадратных метров.

    Тем временем жители Металлостроя сообщают о хлопках. Ранг пожара повысили до третьего номера.

    Фото: Вечерний Металлострой

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 9

    Kurbashy25 Окт 2022 в 23:32
    На моей памяти второй раз горит.
    Работают пожарные.
    Заливают с вышек.
    +0−0
    Branig25 Окт 2022 в 23:11
    Слава богу, никто не пострадал
    +1−1
    deleted198425 Окт 2022 в 22:57
    это всё, конечно, случайность. правду узнаем через 50 лет (главное до 2023 дожить)
    +6−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close