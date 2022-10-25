Рогозин в ДНР взял позывной Космос: новости вокруг СВО за 25 октября

Дмитрий Рогозин писал, что доставил в ДНР зимнее обмундирование Фото: rogozin_do / T.me Поделиться Поделиться





Взрыв Запорожье возле здания телекомпании В Мелитополе Запорожской области утром прозвучал взрыв. Позже стало известно, что взорвалась машина, припаркованная возле здания областной телекомпании «ЗаТВ». Член главного совета администрации Запорожской области Рогов заявил РИА Новости, что взорвалось самодельное устройство, и назвал происшествие терактом.

Посла России не позвали на церемонию вручения Нобелевской премии Нобелевский фонд решил не приглашать послов Российской Федерации и Республики Беларусь на церемонию вручения Нобелевских премий за 2022 год в Стокгольме. Как сообщает РБК, решение принято в связи с событиями на Украине.

МАГАТЭ хочет создать зону защиты безопасности Запорожской АЭС Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что гендиректор МАГАТЭ предлагает создать зону защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. — Ее суть, в двух словах, состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую мы в целом поддерживаем. Но, как всегда, вопрос в деталях, — сказал Ульянов в эфире на телеканале «Россия-24».



Он также заявил, что нужно определить географические параметры зоны и решить, кто будет осуществлять мониторинг за соблюдением этой договоренности.

МАГАТЭ поедет в Киев Эксперты МАГАТЭ в ближайшее время направятся в Киев и Желтые Воды. Как сообщил Ульянов, решение принято после российских предупреждений о подготовке Украиной «грязной бомбы». По его словам, предварительные итоги визита могут быть в течение нескольких недель. Накануне Минобороны России высказалось о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны такую бомбу сделать.



Ранее Госатомрегулирование Украины заявило, что после поднятия российской стороной вопроса о производстве «грязной бомбы» пригласило МАГАТЭ провести верификацию на Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и в Институте ядерных исследований в Киеве, которые указывались в заявлении Минобороны России. В России снова может снова появиться Zara (но с другим названием) Магазины Zara могут вновь заработать в России в январе, но уже под управлением нового собственника. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев. Forbes со ссылкой на собственные источники пишет, что вернутся четыре бренда компании Inditex (Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius), но под новыми названиями. Открытие может состояться следующей весной.



Рогозин в ДНР Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, на днях прибывший в Донецкую Народную Республику, выложил фото с комбатами ДНР. Ранее он писал, что доставил в Корпус Народной милиции Минобороны ДНР зимнее обмундирование. Сегодня он также сообщил, что в зоне проведения спецоперации взял себе позывной Космос, но о его статусе там неизвестно. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что кадровых решений в отношении Рогозина не принималось. Пожар на шахте «Луганская» На территории шахты «Луганская» в ЛНР произошел пожар, об этом сообщил корреспондент РИА Новости. В МЧС региона причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем, по информации службы спасения, загорелся заброшенный склад. О пострадавших не сообщается.

Заседание координационного совета Состоялось онлайн-заседание координационного совета по обеспечению потребности войск в ходе спецоперации. Его провел президент России Владимир Путин, с докладами о своей работе выступили премьер-министр, глава координационного совета Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мишустин рассказал о выплатах мобилизованным, работе горячей линии и о том, что «нужно в полномасштабном объеме запустить производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных». Собянин отчитался о поддержке мобилизованных в регионах и о том, как обеспечивается безопасность в субъектах РФ. Все заявления Путина и участников координационного совета читайте в нашей онлайн-трансляции.