Айтишники — Петербургу. IT-компания возродила историческое здание

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бывшему госпиталю Семеновского полка на Рузовской улице вернули исторический вид. Чтобы сделать это, на аукционе купили более 13 000 кирпичей XIX века взамен утраченных. Сложную реконструкцию провела на собственные средства компания АСИЛАН. Известный поставщик серверов не стал отказываться от намеченных планов — несмотря на то, что ситуация вокруг стремительно менялась.

Покупка здания 1840 года постройки стала серьезным шагом для петербургского IT-бизнеса: рыночная стоимость 900 кв. метров в центре города вполне понятна. Однако год назад команда АСИЛАН объявила о еще более смелых планах — провести реставрацию исторического фасада. И слово свое сдержала. Работы проходили с июня по октябрь 2022-го.



Историческое зданием до реставрации и после Фото 1: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото 2: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Двухэтажное здание в советские годы красили масляной краской. Так что все кирпичи специалисты подрядчика, «Стройсервиса», перебрали и каждый бережно очистили, показав первозданные цвет и фактуру. Там, где материал восстановлению не подлежал, искали замену.

«Мы покупали на аукционах кирпичи 1840 года изготовления, — рассказал генеральный директор компании Дмитрий Слеповский. — Всего нам понадобилось 52 кубометра. Реставрация проходила под контролем КГИОП: специалисты ведомства приезжали каждую неделю».

В дальнейших планах — сделать подсветку здания. Проект уже разрабатывается.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уходящий год стал плодотворным и для развития бизнеса, несмотря на объективные сложности. В марте были отозваны аккредитации у дистрибьютеров, поставлявших в Россию компьютерную технику западных брендов. В этих условиях петербургская компания сама начала вести внешнеэкономическую деятельность: установила контакты с производителями в Азии, на свои оборотные средства заполнила склады комплектующими для серверов.

«Что раньше предлагал АСИЛАН? По сути дела, 3-летний сервис. Теперь мы сами импортируем продукцию в Россию. За счет этого можем предложить привлекательные цены по сравнению с другими игроками рынка», — отметил технический директор Сергей Курдиков.

Средний срок поставки комплектующих из-за рубежа — 3-4 недели. Однако во многих случаях ждать не придется: многие популярные позиции уже есть на складе. Компания продолжает работать с привычными клиентам брендами: SuperMicro, Micron, Intel, Western Digital, Adaptec, LSI и т. д.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы как оказывали гарантийную поддержку, так и оказываем,— подчеркнул Сергей Курдиков.

Он добавил, что это позволяет приобретать новых заказчиков: российские пользователи ищут альтернативу тем производителям, которые ушли с отечественного рынка, закрыв сервисные центры. Для АСИЛАН поддержка клиентов стала еще одним конкурентным преимуществом.

Реклама, ООО «Асилан», https://asilan.ru

