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    СК возбудил уголовное дело по факту нанесения свастики на мемориале «Разорванное кольцо на Дороге жизни»

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    7 комментариев

    Неизвестный вандал осквернил мемориал «Разорванное кольцо на Дороге жизни», нарисовав на нем свастику. О возбуждении уголовного дела 21 октября сообщает СК РФ по Ленинградской области.

    Нацистскую символику нанесли на Памятный километровый столб на «Дороге жизни» №39 и у металлического постамента «85 мм зенитное орудие», входящего в мемориальный комплекс «Разорванное кольцо на Дороге жизни». На место выезжали следователи-криминалисты и полиция.

    Поиском вандала занимается в том числе центр «Э» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    ПАТИОТ22 Окт 2022 в 07:46
    сам нарисовал, сам возбудил и сам ищет ?
    +0−4
    ПАТИОТ22 Окт 2022 в 07:44
    неизвестный нарисовал буквю зюю (z) ? фото в студию !
    +1−3
    Свободу Лёхе!22 Окт 2022 в 00:59
    В грустную эпоху вступаем! Сами - рисуем, сами.. - разоблачаем! Предлагаю очень запомнить это время, как.. - самое постыдное! )
    +4−2
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