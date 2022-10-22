СК возбудил уголовное дело по факту нанесения свастики на мемориале «Разорванное кольцо на Дороге жизни»

Неизвестный вандал осквернил мемориал «Разорванное кольцо на Дороге жизни», нарисовав на нем свастику. О возбуждении уголовного дела 21 октября сообщает СК РФ по Ленинградской области.
Нацистскую символику нанесли на Памятный километровый столб на «Дороге жизни» №39 и у металлического постамента «85 мм зенитное орудие», входящего в мемориальный комплекс «Разорванное кольцо на Дороге жизни». На место выезжали следователи-криминалисты и полиция.
Поиском вандала занимается в том числе центр «Э» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.