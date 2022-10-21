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    Дедушка Мазай уплыл из Некрасовского сада под возгласы активистов

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    7 комментариев

    12 дней простояла скульптурная композиция «Дедушка Мазай и зайцы» в центре Петербурга. Вечером 21 октября выдающуюся компанию погрузили в кузов и увезли на склад временного хранения, где она будет дожидаться лучших времен и места, которое всех устроит. Фото демонтажа скульптуры появилось в сообществе активистов Центрального района.

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    Петербургский бизнесмен Константин Торгачкин, при поддержке которого проходила установка «Дедушки Мазая и зайцев», сказал, что в курсе последних новостей. По его словам, местные жители негативно отнеслись к демонтажу и «очень возмущались». Он же на это посоветовал обратиться в МО «Смольнинское».

    Активисты Центрального района, в свою очередь, вдоволь позлорадствовали. «Кто не успел сделать фото с дедом Мазаем и зайцами в Прудках? Ищите в ближайших конторах по переплавке», — ядовито отметил Ярослав Костров.

    Напомним, что изначально скульптура располагалась в парке Горького в Москве. Полную историю деда Мазая читайте на «Фонтанке».

    Фото: Центральный район за комфортную среду обитания

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    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ17
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    Комментарии 7

    Uncle Sasha22 Окт 2022 в 09:00
    Что за страна такая?! Хлебом никого не корми, дай чего-нибудь запретить!
    +0−1
    СпортивнаяДевушка22 Окт 2022 в 02:39
    прикольный памятник, просто место надо подходящее подобрать.
    +2−0
    виктор эммануил21 Окт 2022 в 22:54
    В стране не может быть двух Дедов Мазаев-Харонов.
    +6−3
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