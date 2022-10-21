Дедушка Мазай уплыл из Некрасовского сада под возгласы активистов

12 дней простояла скульптурная композиция «Дедушка Мазай и зайцы» в центре Петербурга. Вечером 21 октября выдающуюся компанию погрузили в кузов и увезли на склад временного хранения, где она будет дожидаться лучших времен и места, которое всех устроит. Фото демонтажа скульптуры появилось в сообществе активистов Центрального района.

Петербургский бизнесмен Константин Торгачкин, при поддержке которого проходила установка «Дедушки Мазая и зайцев», сказал, что в курсе последних новостей. По его словам, местные жители негативно отнеслись к демонтажу и «очень возмущались». Он же на это посоветовал обратиться в МО «Смольнинское».

Активисты Центрального района, в свою очередь, вдоволь позлорадствовали. «Кто не успел сделать фото с дедом Мазаем и зайцами в Прудках? Ищите в ближайших конторах по переплавке», — ядовито отметил Ярослав Костров.



Напомним, что изначально скульптура располагалась в парке Горького в Москве. Полную историю деда Мазая читайте на «Фонтанке».