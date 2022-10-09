В Некрасовском саду поселился «Дедушка Мазай и зайцы». Пока на птичьих правах

Фото: Константин Торгачкин Поделиться Поделиться





В Некрасовском саду в Петербурге утром 9 октября появилась скульптура «Дедушка Мазай и зайцы». «Фонтанка» выяснила, что раньше она стояла в московском парке Горького, а у нас ее поставили пока без каких-либо согласований.

Ты чей будешь?



Фото: Константин Торгачкин Поделиться Поделиться





Пародия на фильм «Титаник», феминистское прочтение стихотворения Некрасова или загадочная русская душа, готовая рисковать собой ради бережного отношения к братьям нашим меньшим? Восемь разбитных зайцев и типичный житель российской глубинки авторства московского художника Александра Таратынова всем своим видом, скорее, говорят — а нам все равно, что бы вы там не придумали про нас.



Композиция родилась в 1999 году, и долгое время стояла в московском парке Горького. Весельчаки зайцы стали излюбленным местом для фотосессий, посетители, верящие в чудеса, натирали им до блеска пузики и загадывали желания, детвора с восторгом лезла в лодку, изображая попутчиков ушастых пассажиров.

Доставалось зайцам и от вандалов — задорно торчащие уши им постоянно откручивали, чем администрацию парка приводили в отчаяние.

Уши прикручивали как могли и сколько позволяло терпение, но в 2019-м оно лопнуло, и скульптуру вернули художнику на реставрацию.



Возвращение Мазая и его команды в парке Горького анонсировали в 2020-м. Но ни в этот год, ни на следующий скульптура в парк так и не вернулась.

А вот не надо было хулиганить



Фото: Константин Торгачкин Фото: Константин Торгачкин Фото: Константин Торгачкин Поделиться Поделиться





Потеря ушастых шалопаев посетителей московского парка расстраивала. Многие гадали об их судьбе, делились догадками в пабликах. Однажды их даже заприметили в Химках, на территории фамильного музея Таратыновых «Галерея 3D», среди работ отца Александра и других членов семьи, которые «почти все были скульпторами и художниками».



Таратынов действительно отреставрировал скульптуру в 2019-м году — тонкие заячьи ушки посадил на металлические стержни, чтобы их невозможно было отломить. Двух косых вообще пришлось восстанавливать с нуля — их кто-то умыкнул прямо со склада. Все работы обошлись примерно в 300 тысяч рублей.

— Реставрацию провели за средства парка: скульптура — моя собственность, риски поломки и восстановление по договору «Музеон» брал на себя, — рассказал художник «Фонтанке», и отметил, что очень расстроился отношением москвичей к своему детищу, поэтому и отказал парку Горького в его возвращении.

Константин Торгачкин

Подарок на день рождения Некрасова

Как выяснила «Фонтанка», переезд из Москвы в Питер зайцам устроил товарищ Александра Таратынова, петербургский бизнесмен Константин Торгачкин.

— В тяжелые времена людей хочется отвлечь от тревожных мыслей, жизнь должна продолжаться. Хотелось создать интригу, чтобы народ голову ломал — откуда зайцы взялись? кто разрешил? — смеется Константин Торгачкин. Но не все так просто. По словам предпринимателя, установка композиции с властями не согласована. «Фонтанка» выяснила — ни руководство МО «Смольнинское», ни в Смольном не в курсе об этой акции. Ее авторам лишь остается надеяться, что каим-то образом власти согласятся согласовать эту скульптуру задним числом.

Если все пойдет, как задумал Константин, Мазай и зайцы станут хорошим подарком городу на день рождения поэта: из-за пандемии 200-летний юбилей Николая Некрасова в прошлом году прошел незамеченным, сейчас есть возможность это исправить. Ну а если петербуржцы останутся равнодушными, скульптура вернется пылиться на склад.

Представитель московского парка имени Горького ответила «Фонтанке», что по поводу утраты Мазая лично она грустить не будет, за парк оперативно ответить не готова, да и в целом вопрос «слишком эфемерный»: «Скульптура никогда не была на балансе парка, это личная скульптура художника. Да, реставрация была за наш счет, но мы ее передали ему обратно на тех условиях, которые он обозначил».

Наталья Вязовкина, "Фонтанка.ру"