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    Оператор финской АЭС «Олкилуото» сообщил о повреждении третьего реактора

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    О повреждении третьего реактора АЭС «Олкилуото» в Финляндии сообщил оператор станции. Его ввод в эксплуатацию задерживается, передает 18 октября Reuters.

    Во время работ по техническому обслуживанию были обнаружены повреждения насосов.

    Обнаруженные повреждения не оказывают влияния на ядерную безопасность, но, скорее всего, повлияют на график ввода в эксплуатацию АЭС.

    25 сентября на АЭС «Олкилуото» произошел сбой. Мощность реактора упала до нуля. Предполагается, что речь шла о неисправности турбины.

    Как писала «Фонтанка», финская компания Fennovoima решила расторгнуть контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» по российскому проекту и прекратить все работы по проектированию и лицензированию станции.

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