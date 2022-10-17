Русский музей рассказал, какие выставки покажет в 2023 году

Первая из анонсированных выставок, которая ждет петербуржцев весной 2023 года в корпусе Бенуа, — «Неоклассицизм в России. 1900–1932». За ней последует персональная выставка Павла Кузнецова, где будет представлено около 100 живописных и графических работ художника, творчество которого известно публике в основном ранними работами в группе «Голубая роза».

Государственный Русский музей представил министерству культуры свои планы на предстоящий год (согласно новому распорядку , теперь музеи должны их согласовывать).

Летним блокбастером станет выставка к 175-летию Василия Сурикова в корпусе Бенуа — она намечена на август, в Петербург приедут произведения из Третьяковской галереи.



Осенью нас ждет «Реализм в прошлом и настоящем». На ней будут представлены 100 живописных произведений художников от «традиционного» реализма (Илья Репин, Иван Шишкин, Василий Суриков, Владимир Сверчков, Алексей Венецианов) до «концептуального» (Татьяна Назаренко, Алексей Сундуков, Михаил Хазин, Дмитрий Грецкий, Ольга Оснач).



Пока не имеет точных сроков проведения выставка «От Лондона до Чикаго. Русское искусство на всемирных и международных выставках 1851–1893 годов», на которой покажут произведения как из самого Русского музея, так и из частных и других государственных собраний.

