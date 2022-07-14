Минкульт проследит, чтобы музеи не угрожали нацбезопасности. Ведомство выпустило регламент

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 20 июля в силу вступит новый регламент Министерства культуры, который усилит контролирующую роль ведомства в его отношениях с федеральными музеями. Документ, на который обратила внимание автор телеграм-канала «Курьер культуры» искусствовед Ксения Коробейникова, ранее работавшая в музее современного искусства «Гараж», вызвал широкое обсуждение.

Если говорить простым языком, выставки музеям теперь придется утверждать (в одном из телеграм-каналов, защищавших новый документ, тут же заметили: ну, проводят же питчинги для фильмов, рассчитывающих на господдержку). С одной стороны, знать заранее, у кого где что планируется — удобно, в том числе и публике: планы будут публиковать. Но некоторые детали документа не оставляют сомнений, что одобрять будут не все заявки.



Самый неожиданный пункт Регламента скрывается за номером 2.2. Среди целей регламента указано: «Предотвращение проведения на выставочных площадках подведомственных музеев выставок, не соответствующих Стратегии национальной безопасности…»

Этот документ — Стратегия нацбезопасности — был утвержден президентом России 3 июля 2021 года. Одним из направлений стратегии в нем указаны нейтрализация угроз, связанных с искажением истории и «разрушением базовых морально-этических норм». Для борьбы с «попытками внедрения чуждых идеалов» еще одним национальным приоритетом объявляется защита «традиционных ценностей».



Именно о защите «традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» идет речь в регламенте, подтвердили «Фонтанке» в Министерстве культуры. Каким образом и кем будет проводиться экспертиза на соответствие этим ценностям, осталось за скобками, но в Минкульте указали, что прежде всего руководствоваться поставленными задачами должны сами музеи. Кроме того, в ответе ведомства указывается, что Стратегия нацбезопасности всегда была одним из главных декларационных документов при работе в культурной сфере. Так что вроде как ничего и не поменялось — но теперь документы «приведены в соответствие».



«Требования к соответствию выставок государственных музеев декларационным документам Российской Федерации, в частности Стратегии национальной безопасности, существовали с момента издания этих документов. По мнению Минкультуры России, включение этих документов в регламент не противоречит национальной культурной политике и политике государства в целом. Не критерии, а задачи культурной политики и безопасности определены в Основах (раздел VI. Задачи государственной культурной политики) и в Стратегии (Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти). Это те задачи, которыми должны руководствоваться, прежде всего, сами музеи при формировании своих выставочных планов и до того, как направлять планы в министерство» — так звучит официальный ответ ведомства.



По новому регламенту музеи будут обязаны «заблаговременно информировать» ведомство о выставочных планах. С 1 октября по 1 декабря будут проходить слушания планов выставочной деятельности музеев на весь следующий год. Раньше музеи подавали свои выставочные планы дважды в год, они часто корректировались, и с ними было «сложно работать и анализировать», сообщили в Минкульте.

Сложнее всего теперь будет организовать выставку искусства из-за рубежа или вывезти работы на международную выставку. Для получения на это согласия Минкульта иностранное государство должно быть «в регионально-страновых приоритетах сотрудничества» и иметь дипотношения с РФ.



Кураторы выставок, работавшие в отделе современного искусства в Эрмитаже, рассказали «Фонтанке», что не слышали о необходимости соответствия их проектов Стратегии национальной безопасности. При планировании выставок на первый план всегда выходила актуальность художника, его мировое значение, стремление повысить уровень культуры посетителей, приобщить их к международным культурным процессам.

«Мы не «жалели» зрителей и не подстраивались под них», — объяснил один из собеседников «Фонтанки».

Например, в выставочных планах Эрмитажа долгое время стоял Марк Куинн — один из самых известных английских художников и скульпторов, член знаменитой художественной группы Young British Artists. Свои работы он нередко создает в стиле shock art — такова, например, скульптура, копирующая голову Куинна, созданная из застывшей крови художника.



Единственный момент, когда кураторам Эрмитажа приходилось напрямую взаимодействовать с Минкультом — при подготовке зарубежных выставок.



«Когда мы ввозим экспонаты на территорию России, мы должны предварительно подать список в Министерство культуры, где есть перечень всех экспонатов, год, вес, их фотографии. Это прежде всего процедура для учета провоза через границу. Когда в Минкультуры подписывают эти списки и отправляют в музей — нам дают зеленый свет», — рассказали организаторы выставок музея.

Но времена кардинально изменились. 23 июня Эрмитаж выступил с заявлением о прекращении международных выставок. В музее оптимистично решили указать сроком приостановки сотрудничества год. И напомнили, что к этой практике уже прибегали однажды — в беспокойные 90-е, когда у музея не было гарантий безопасности.

«Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков», — заявили в Эрмитаже.

Однако на самом деле проблема глобальнее: запрет международных выставок касается всех музеев страны и конечная дата не стоит. Соответствующую директиву Минкульт направил подведомственным учреждениям еще в начале марта.



Появлению нового регламента, до введения которого осталась неделя, предшествовало несколько громких отмен музейных мероприятий, когда закрывались уже утвержденные выставки, вызывая волну недовольства и упреки в цензуре.

Открывшаяся в Новой Третьяковке 23 марта экспозиция российского художника Гриши Брускина — лауреата премии Кандинского, многократного участника Венецианской биеннале, которого наряду с Ильей Кабаковым и Андреем Монастырским называют «классиком» искусства второй половины XX века, — должна была идти до 24 июля, но проработала всего три недели. Были заявлены «технические причины» закрытия, однако издание «Артгид» рассказало со ссылкой на свои источники, что «предписание закрыть выставку поступило от Минкульта, который отреагировал на запросы "возмущенных граждан»". А из архива мероприятий музея исчезло всякое упоминание о громком открытии экспозиции.

Такое же забвение ожидало выставку «Выход в красную дверь». На экспозиции планировали показать даже не «привозное» современное искусство, а работы из собрания Третьяковской галереи и коллекции Государственного центра современного искусства с 1960-х до начала 2000-х годов. Причиной ее «неоткрытия» некоторые художники, по сообщению МК, посчитали цензуру.



13 июля стало известно, что выставка «Тонкие граждане» в Московском музее современного искусства не состоится. Это был выпускной проект магистерской программы Высшей школы экономики и Музея «Гараж», все два года обучения магистры готовили эту выставку. В музее сообщили, что «в процессе формирования экспозиции в первоначальную концепцию были внесены изменения. В результате в проект оказались привнесены смыслы и заявления с политическим подтекстом, который ММОМА, как государственное учреждение, не считает допустимым транслировать на своей площадке».

Мария Лащева, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

