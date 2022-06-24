Выставок за границей пока не будет: Минкульт рассказал о запрете вывоза музейных экспонатов

В Министерстве культуры 24 июня в ответ на запрос «Фонтанки» рассказали о приостановке временной выдачи и вывоза музейных предметов с территории Российской Федерации. В ведомстве сообщили, что директива, направленная всем подведомственным музеям, действует еще с 3 марта.



При этом, отметили в Минкульте, «сотрудничество с дружественными странами, в частности временный вывоз предметов искусства на выставки, будет возобновлено с 2023 года».

