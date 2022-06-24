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    Выставок за границей пока не будет: Минкульт рассказал о запрете вывоза музейных экспонатов

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    3 комментария

    В Министерстве культуры 24 июня в ответ на запрос «Фонтанки» рассказали о приостановке временной выдачи и вывоза музейных предметов с территории Российской Федерации. В ведомстве сообщили, что директива, направленная всем подведомственным музеям, действует еще с 3 марта.

    При этом, отметили в Минкульте, «сотрудничество с дружественными странами, в частности временный вывоз предметов искусства на выставки, будет возобновлено с 2023 года».

    С начала специальной военной операции в Россию были возвращены порядка 1 500 экспонатов с выставок в Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, Омане, Сербии, Франции, Чехии и Японии.

    Ранее 23 июня Государственный Эрмитаж упомянул, что «вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США». В музее напомнили, что в 1990-х годах музей уже вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков.

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    Комментарии (3)

    SU LUX INN
    какой же Позор! хотят помешать передачи Сокровищ в некий фонд для Репараций!
    Инкогнито2021
    трусы
    Денеб
    Боятся ареста......и правильно боятся! Чует кошка,чьё мясо съела.....
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