Страшная авария с мотоциклом на Петроградской. Несколько пешеходов лежат на тротуаре

Несколько пешеходов пострадали в аварии с мотоциклом на Петроградской стороне. О ДТП на Каменноостровском проспекте сообщили очевидцы в социальных сетях.
На опубликованном с места происшествия видео запечатлен валяющийся на проезжей части мотоцикл. На тротуаре лежат несколько пешеходов. Некоторым из них пытаются помочь прохожие.
По словам очевидцев, травмы получили пять человек и водитель мотоцикла. Официальной информации о ДТП пока нет. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.