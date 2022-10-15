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    Страшная авария с мотоциклом на Петроградской. Несколько пешеходов лежат на тротуаре

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    Несколько пешеходов пострадали в аварии с мотоциклом на Петроградской стороне. О ДТП на Каменноостровском проспекте сообщили очевидцы в социальных сетях.

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    На опубликованном с места происшествия видео запечатлен валяющийся на проезжей части мотоцикл. На тротуаре лежат несколько пешеходов. Некоторым из них пытаются помочь прохожие.

    Девяткино online

    По словам очевидцев, травмы получили пять человек и водитель мотоцикла. Официальной информации о ДТП пока нет. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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