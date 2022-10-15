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    Петербуржцы пошли с кулаками на разносчиков повесток. Устоять в бою им помешал выпитый алкоголь

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    Жители Приморского района встали на оборону собственной парадной перед разносчиками повесток. Бой с коммунальщиками закончился протоколом и госпитализацией.

    Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, пару дней назад в квартире на Яхтенной улице петербурженка и её приятель коротали вечер за алкоголем. Вышли на улицу проветриться и в дверях парадной застали сотрудников ЖКС № 1 Приморского района. Коммунальщики в руках держали повестки.

    Общение сразу не задалось. Парочка, хоть и неуверенно стояла на ногах, но свою позицию высказала — естественно, отборным. Потом началось рукоприкладство. Приятель петербурженки оказался на асфальте. 32-летнего мужчину увезли в больницу, где у него диагностировали перелом правой лобной доли и теменной кости. Состояние его оценили как удовлетворительное.

    Подругу увезли в отдел полиции, на неё составили административный протокол о мелком хулиганстве. У петербурженки уже есть судимость за оскорбление представителя власти.

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