Петербуржцы пошли с кулаками на разносчиков повесток. Устоять в бою им помешал выпитый алкоголь

Жители Приморского района встали на оборону собственной парадной перед разносчиками повесток. Бой с коммунальщиками закончился протоколом и госпитализацией.
Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, пару дней назад в квартире на Яхтенной улице петербурженка и её приятель коротали вечер за алкоголем. Вышли на улицу проветриться и в дверях парадной застали сотрудников ЖКС № 1 Приморского района. Коммунальщики в руках держали повестки.
Общение сразу не задалось. Парочка, хоть и неуверенно стояла на ногах, но свою позицию высказала — естественно, отборным. Потом началось рукоприкладство. Приятель петербурженки оказался на асфальте. 32-летнего мужчину увезли в больницу, где у него диагностировали перелом правой лобной доли и теменной кости. Состояние его оценили как удовлетворительное.
Подругу увезли в отдел полиции, на неё составили административный протокол о мелком хулиганстве. У петербурженки уже есть судимость за оскорбление представителя власти.