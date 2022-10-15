Орбан: Венгрии надо готовиться к затяжной войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед военными, заявил, что следует готовиться к «затяжной войне» в Европе из-за ошибок руководства Евросоюза. По его мнению, ситуацию в ЕС обостряют миграционный кризис и санкционная политика против России.

Об этом 15 октября сообщил венгерский портал Boon, передает РИА Новости.

«Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Надо посмотреть в лицо реальности. Если так пойдет дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжной войне», — сказал он на церемонии принесения присяги добровольцев.