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    Орбан: Венгрии надо готовиться к затяжной войне

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    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед военными, заявил, что следует готовиться к «затяжной войне» в Европе из-за ошибок руководства Евросоюза. По его мнению, ситуацию в ЕС обостряют миграционный кризис и санкционная политика против России.

    Об этом 15 октября сообщил венгерский портал Boon, передает РИА Новости.

    «Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Надо посмотреть в лицо реальности. Если так пойдет дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжной войне», — сказал он на церемонии принесения присяги добровольцев.

    Слова Орбана прозвучали на мероприятии по присяге тех, кто идет на добровольную военную службу, и передаче немецкого вооружения.

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