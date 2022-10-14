В Кремле рассказали, куда бежать от «мобилизационных облав» в Москве и Петербурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о раздаче повесток на улицах Петербурга и Москвы. Он призвал не бояться ходить по городу, а в случае перегибов обращаться в Генпрокуратуру.
Как объяснил Песков 14 октября, сначала необходимо спросить у военкомов, на основании чего вручают повестки. Вопросы о возможных нарушениях следует задать Генпрокуратуре, которая по поручению президента сопровождает мобилизационные мероприятия и отвечает за соблюдение законности.
«Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — цитирует РИА Новости ответ пресс-секретаря Владимира Путина.
«Фонтанка» рассказывала, как в двух районах Петербурга с утра раздавали повестки на улицах. Чиновники заявили, что это не облавы, а группы оповещения.