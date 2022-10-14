В Кремле рассказали, куда бежать от «мобилизационных облав» в Москве и Петербурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о раздаче повесток на улицах Петербурга и Москвы. Он призвал не бояться ходить по городу, а в случае перегибов обращаться в Генпрокуратуру.



Как объяснил Песков 14 октября, сначала необходимо спросить у военкомов, на основании чего вручают повестки. Вопросы о возможных нарушениях следует задать Генпрокуратуре, которая по поручению президента сопровождает мобилизационные мероприятия и отвечает за соблюдение законности.

