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    После суицида мобилизованного в Каменке возбуждено уголовное дело

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    После гибели мобилизованного петербуржца в воинской части в Каменке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в ответе Военного следственного управления по Западному военному округу, поступившем в редакцию 13 октября.

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    Производство возбуждено в военном следственном отделе СК РФ по Выборгскому гарнизону. Подробности происшествия не раскрываются, в том числе не указывается статья, по которой квалифицировали произошедшее.

    О гибели мобилизованного в Каменке сообщалось в запросе депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. 28-летний петербуржец, предположительно, 2 октября совершил суицид на полигоне для стрельбищ.

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