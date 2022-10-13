После суицида мобилизованного в Каменке возбуждено уголовное дело

После гибели мобилизованного петербуржца в воинской части в Каменке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в ответе Военного следственного управления по Западному военному округу, поступившем в редакцию 13 октября.

Производство возбуждено в военном следственном отделе СК РФ по Выборгскому гарнизону. Подробности происшествия не раскрываются, в том числе не указывается статья, по которой квалифицировали произошедшее.



О гибели мобилизованного в Каменке сообщалось в запросе депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. 28-летний петербуржец, предположительно, 2 октября совершил суицид на полигоне для стрельбищ.

