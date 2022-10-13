В Петербурге мобилизованные подали уже 14 исков в суд. Один жалуется, что его отправили не по специальности

Растет количество исков, которые подали в суды мобилизованные петербуржцы. В лидерах Красногвардейский район.



Как сообщает пресс-служба судов 13 октября, на сегодняшний день таких заявлений уже 14.



Один из потенциальных истцов хочет через суд понять, как его, профессионального артиллериста, отправили в мотострелковый полк.



Сергей Кастрикин прибыл в военный комиссариат Выборгского района 30 сентября по повестке об уточнении документов. В тот же день его призвали на службу. Заявитель уточняет, что он офицер запаса в должности командира реактивно-артиллерийской батареи с высшим образованием, полученным в Екатеринбургском высшем артиллерийском командном училище.

