В Петербурге мобилизованные подали уже 14 исков в суд. Один жалуется, что его отправили не по специальности

Растет количество исков, которые подали в суды мобилизованные петербуржцы. В лидерах Красногвардейский район.
Как сообщает пресс-служба судов 13 октября, на сегодняшний день таких заявлений уже 14.
Один из потенциальных истцов хочет через суд понять, как его, профессионального артиллериста, отправили в мотострелковый полк.
Сергей Кастрикин прибыл в военный комиссариат Выборгского района 30 сентября по повестке об уточнении документов. В тот же день его призвали на службу. Заявитель уточняет, что он офицер запаса в должности командира реактивно-артиллерийской батареи с высшим образованием, полученным в Екатеринбургском высшем артиллерийском командном училище.
Однако 4 октября его отправили для прохождения службы в мотострелковый полк теробороны на должность командира минометного взвода.
В своем заявлении петербуржец пишет, что вынужден учиться другой специальности с нуля: «...а это приводит к неоправданному риску угрозы моей жизни и моих подчиненных».
Он просит через суд у комиссии по частичной мобилизации либо заменить ему текущую должность на ту, которая соответствует его военной специальности, либо освободить от службы.