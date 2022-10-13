Закупки препаратов йода растут на фоне «ядерной» тревоги. Как и что он защищает, рассказали петербургские врачи

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Как только политики заговорили о применении/неприменении ядерного оружия, уровень тревожности люди стали понижать приобретением йодсодержащих препаратов. Благо они недорогие и выбор велик. «Фонтанка» опросила петербургских врачей, как спасет от радиации йод, и когда и как его надо применять.

Йодомания

В интернет-аптеках и на маркетплейсах йодид калия — один из самых ходовых товаров. Его закупки начали стремительно расти в мае, на лето поутихли, а в сентябре, когда начались обстрелы АЭС в Энергодаре, снова выросли. Тогда же СМИ присоединенных территорий Запорожской области написали, что Россия обеспечила жителей Энергодара йодидом калия.



Параллельно в соцсетях сообщалось о закупках препаратов йода в зарубежных странах: «Европа закупила Украине 5,5 млн упаковок йодида калия», «Таблетки йодида калия распределяются в поликлиниках Молдовы», запасы препарата делают во Франции, Польше, Чехии и Болгарии. Из последних новостей: в Финляндии продажи таблеток с йодом выросли по сравнению с зимой в несколько сотен раз, так что они закончились в аптеках очень быстро.

В конце сентября российские СМИ опубликовали новость об обнаружении на портале «ЕИС Закупки» конкурса, объявленного центром «Фармзащита» ФМБА России на покупку йодида калия на сумму в 4,85 млн рублей. Все с перепугу решили, что так агентство готовится к ядерной войне, и любые сомнения отпали: надо самим запасаться. Но не все прочитали разъяснения от ФМБА на следующий день: ведомство объявляло такие конкурсы и прошлом, и в позапрошлом годах, закупки проводятся ежегодно вне зависимости от ядерных угроз. Потому что Федеральному медико-биологическому агентству подведомственны медицинские учреждения, в зону ответственности которых входит лечение и диспансерное наблюдение сотрудников атомной промышленности. Разве что последняя закупка была масштабнее предыдущих.



«Фонтанка» попросила петербургских врачей, объяснить, спасет ли йодид калия тех, кто уже закупился, и тех, кто не поддался этому искушению, и если спасет, то от чего.

Вдруг сегодня рванет, а я йодид калия не принял?

Тех, кто решил запастись препаратами впрок Светлана Москалева, главный врач Центральной поликлиники СЗОНКЦ им. Соколова ФМБА, предупреждает: хранить препарат нужно в особых условиях — йод быстро разлагается на свету, при температуре выше 25 градусов.



Что произойдет, если человек будет каждый день принимать препарат йода на всякий случай: вдруг сегодня рванет, а я йодид калия не принял? Светлана Москалева поясняет: «В такой псевдопрофилактике никакого смысла нет. В нашем регионе распространен аутоиммунный тиреоидит — заболевание щитовидной железы, развивающееся по разным причинам, среди которых и переизбыток йода. Болезнь может до определенного момента протекать скрытно. Многие ничего не знают о состоянии своей щитовидки, поэтому до ее обследования не следует лопать йодид калия каждый день всем без разбора. При бесконтрольном применении йодида калия может развиться йод-индуцированный гипотиреоз или йод-индуцированный тиреотоксикоз».



Врач напоминает: в России действует служба, которая круглосуточно следит за радиационным фоном. Если есть фактор критического радиационного поражения, представители органов власти оповещают о нем население и сообщают о необходимости принять йодид калия. Только это может быть причиной для его приема в «защитных» дозах.

«Дело в том, что при любых обстоятельствах практически 100% йода, поступающего в организм, скапливается в щитовидной железе. Важно насытить ее стабильным (нерадиоактивным) йодом так, чтобы на его место не смог встать радиоактивный. Когда щитовидке достаточно йода, она «закрывается на замок», ей больше не надо, и если поступит радиоактивный, она его не возьмет, а значит, защитится от радиоактивного поражения. Нужно понимать, что йодид калия защищает только щитовидную железу.



Такая «заместительная» терапия начинает действовать через 2 часа после приема препарата, она эффективна в течение 24 часов с момента события, последующие приемы препарата необходимы, только если люди продолжают подвергаться радиоактивному воздействию, и только по назначению медицинских работников или сотрудников спасательных служб», — поясняет Светлана Москалева.



Зачем закрывать щитовидку «на замок»

Чем чревато воздействие радиоактивного изотопа йода на щитовидную железу, стало известно только после Чернобыльской аварии — до нее, во время других аварий и выбросов радиоактивный йод или совсем не высвобождался, или был малоактивен. В чернобыльском радиоактивном облаке, состоящем из смеси изотопов более 20 химических элементов, самыми активными оказались изотопы йода, а основной ущерб наносил изотоп йода-131.



«Отдаленным последствием его воздействия стало то, что не только у взрослых, но и у детей, которые находились в очаге поражения и питались подвергшимися радиации продуктами, через 5–6 лет и более мог развиться рак щитовидной железы, — объясняет врач. — Если бы они могли тогда «заполнить» свои щитовидки стабильным йодом, это их защитило бы».

Рак щитовидной железы считается «молодым» — им страдают, как правило, люди 35–40 лет. Но для современной медицины это «хороший» рак, потому что легче других поддается полному излечению, как ни странно, в том числе и с помощью радиоизотопной терапии. Но бессмысленно принимать препараты йода людям старших возрастов: когда метаболизм замедляется, риск развития такого рака постепенно сводится к минимуму от 40 лет и к нулю — к 60 годам даже под влиянием радиоактивного йода».



Почему и как надо принимать препараты йода

Анна Волкова, врач-эндокринолог, профессор ПСПбГМУ им. Павлова объясняет, почему Чернобыльская авария аукнулась беспрецедентным числом страдающих раком щитовидной железы через несколько лет из-за радиоактивного йода: «Голодной» щитовидке все равно, какой йод она получит, поэтому активно забирает его радиоактивные изотопы. А «голодной» — испытывающей недостаток йода она бывает у людей, проживающих в йоддефицитных регионах. К таким в советские времена относилась Припять и соседние регионы Украины, регионы «российского Чернобыля», других пострадавших из-за аварии республик».

Поэтому все врачи едины во мнении — принять таблетки йодида калия в очаге радиации надо.

Как поясняет Алексей Дмитриев, эндокринолог Мариинской больницы, чтобы защитить железу от лучевого поражения, используется йодид калия в таблетках 240 микрограммов. Если дозировка меньше — надо принять несколько таблеток сразу после радиоактивного выброса, а через два часа прием нужно повторить.



Если таблеток нет, сгодится обычный 5-процентный спиртовой раствор йода из домашней аптечки: 44 капли препарата растворить в половине стакана воды или молока и выпить залпом, через два часа повторить.

Еще можно помазать йодом кожу. Быстрее всего, буквально за несколько минут йод достигает щитовидки, если нанести его, например, на локтевые сгибы, где хороший кровоток. Но обмазываться йодом с ног до головы регулярно для профилактики — как бы чего не вышло — бессмысленно, это не даст ничего, кроме расстройства стула, а то и более серьезных проблем со здоровьем.

Не торопитесь профилактировать

Петербург и Ленинградская область — регионы с легкой степенью йодного дефицита, но страдающих самыми разными заболеваниями щитовидной железы, обусловленными как дефицитом, так и избытком йода, много.

Принимать таблетки йодида калия просто для восполнения дефицита йода, когда никакой ядерной угрозы нет, надо после обследования. «Потому что мало йода — плохо, а много — еще хуже, — говорит профессор Волкова. — Это провокация развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (токсического зоба, иммунного гипотиреоза и так далее). В жизни обычному человеку его вполне хватает — мы принимаем периодически комплексные витамины, в которые входит профилактическая доза йода (150 микрограмм), используем йодированную соль, едим морепродукты».



Да, йодид калия во время ядерной войны защитит щитовидку. Но радости от того, что она останется здорова, немного, потому что выбросы состоят не только из изотопов йода, но и других радиоактивных частиц, а чтобы защититься от них, всему организму нужна дополнительная специальная защита. И нужно в любом случае постараться как можно быстрее покинуть зону радиоактивной опасности.

Так покупать ли? Мы надеемся, что все разговоры о ядерной угрозе разговорами и останутся. А препараты йода в домашней аптечке все равно пригодятся. Как говорит Алексей Дмитриев, йодид калия хороший препарат, который часто рекомендуют детям для профилактики недостатка йода, взрослым — для восполнения его дефицита, ставшего причиной заболеваний щитовидной железы, кроме того, он назначается для подготовки к операции на щитовидке». И пусть бы этим списком его назначения и ограничивались.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

