Лавров заявил, что Путин и Эрдоган могут обсудить посредничество Турции в переговорах по Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос об организации переговоров по ситуации на Украине при посредничестве Турции может быть поставлен Анкарой в ближайшее время, на встрече президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости.



Главы государств встретятся на этой неделе в Астане. Москва, добавил министр, готова выслушивать любые предложения, но нельзя говорить заранее, приведёт ли тот или иной процесс к результату.