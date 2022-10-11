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    Лавров заявил, что Путин и Эрдоган могут обсудить посредничество Турции в переговорах по Украине

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    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос об организации переговоров по ситуации на Украине при посредничестве Турции может быть поставлен Анкарой в ближайшее время, на встрече президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости.

    Главы государств встретятся на этой неделе в Астане. Москва, добавил министр, готова выслушивать любые предложения, но нельзя говорить заранее, приведёт ли тот или иной процесс к результату.

    «Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышал», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).

    Ранее турецкая газета Milliyet писала, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине, и предложение уже передано Вашингтону по дипломатическим каналам.

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