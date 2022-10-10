Новые вагоны с мотивами Дворцового моста увидят в петербургской подземке уже в начале ноября

Новый метропоезд «Балтиец» проходит испытания в петербургской подземке в рамках контракта с ГУП «Петербургский метрополитен». Два восьмивагонных состава выйдут на первые рейсы уже в начале ноября.
Ходовые испытания на рельсовых путях метрополитена сейчас проходит первый состав «Балтийца», на втором начались пуско-наладочные работы в электродепо «Автово».
За 2022 и 2023 годы производитель поездов «Трансмашхолдинг» поставит в Петербург еще 128 новых вагонов. С учетом тех 16, которые уже вышли на линии метро, за эти два года метрополитен получит в общей сложности 144 вагона. А к 2025 году контракт предполагает поставку 296 «Балтийцев» для первой, «красной» ветки петербургского метрополитена.
Отметим, что всего по городу сейчас курсирует более 1900 вагонов метро, из них 444 «Юбилейных», 144 «Невы», остальное приходится на серии 817–814 и «Ема», на смену которым как раз и должен прийти «Балтиец».
Еще в сентябре первый состав «Балтийца» передали метрополитену для проверки на более чем 300 параметров.
— Это уникальная разработка в рамках масштабного контракта с петербургским метрополитеном сделана специально для Петербурга, — рассказал Андрей Васильев, генеральный директор АО «Метровагонмаш», завода-производителя поездов «Балтиец», заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию городского транспорта. — Что бросается в глаза в первую очередь — это увеличенная площадь остекления, что делает салон просторнее визуально, а машинисту в кабине расширяет угол обзора. Также здесь увеличены проемы дверей — 1400 мм против 1280 в вагонах предыдущего поколения. Наши испытания показали, что при такой ширине дверей посадка и высадка пассажиров происходит динамичнее, уменьшается время стоянки, и в целом можно перевозить больше людей. Подвижной состав «санкционно безопасный» и на 90% состоит из отечественных компонентов. Да, есть ряд элементов, которые пока в нашей стране не делают, но производят в дружественных юрисдикциях.
Как рассказал Андрей Васильев, в новых вагонах также есть система подготовки подачи воздуха, где обеззараживатели убивают большое количество вредоносных микроорганизмов. А экраны и наддверные табло в вагонах позволят транслировать не только статическое изображение, но и другие сценарии с важной информацией для пассажиров.
— Испытания новых составов мы начинаем еще на стадии приемки на самом заводе, — рассказал Игорь Шлендов, заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен». — Сейчас идут испытания ходовой части, затем предстоит проверка на электромагнитную совместимость оборудования в вагоне и электроники, которая уже работает в тоннелях. На этот подвижной состав довольно сложное и емкое техзадание, и мы должны проверить его по каждому пункту. Первый состав наезжает свои километры почти каждую ночь, проходит в том числе тормозные испытания — сначала с пустыми вагонами, затем с весом «пассажиров» — их заменяют мешки с песком. Пассажировместимость соответствует ГОСТу — 176 человек на вагон.
Цифровые модели помогают проектировщикам рассчитать, например, эффект от сквозных проходов между вагонами или оптимально просчитать систему кондиционирования воздуха. Все это может быть использовано в других модификациях состава.
Евгений Маслов, шеф-дизайнер «Транмашхолдинга», рассказал «Фонтанке», что стояла задача сделать не просто современный промышленный дизайн, а еще и с отсылкой к узнаваемым в Петербурге символам.
— За основу взяли символ разводного Дворцового моста, который обыграли в различных элементах вагона, — пояснил он. — Так, на маске вагона по бокам появился световой элемент из двух частей, этот же мотив Дворцового моста можно проследить и в интерьере — графический силуэт световых элементов на потолке, поручни и графика на полу, специально созданные принты для обивки сидений.
После того, как все вагоны выйдут на первую линию, предстоит замена парка второй линии — на базе электродепо «Выборгская», потом пятая линия и депо «Южное». Всего в рамках контракта три линии метро должны обновиться к 2031 году на 950 вагонов. Как отмечают специалисты, особую сложность представляет вторая линия — там ходят поезда с шестью вагонами в отличие от других, где вагонов по восемь. При этом там большой пассажиропоток и много станций закрытого типа. Ожидается, что первые составы, созданные с учетом особенностей второй линии, поступят на испытания к 2025 году.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как формировался этот контракт, какие расчеты в него включены и как в Петербурге встречали первый состав..