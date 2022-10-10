Новые вагоны с мотивами Дворцового моста увидят в петербургской подземке уже в начале ноября

Новый метропоезд «Балтиец» проходит испытания в петербургской подземке в рамках контракта с ГУП «Петербургский метрополитен». Два восьмивагонных состава выйдут на первые рейсы уже в начале ноября.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ходовые испытания на рельсовых путях метрополитена сейчас проходит первый состав «Балтийца», на втором начались пуско-наладочные работы в электродепо «Автово».

За 2022 и 2023 годы производитель поездов «Трансмашхолдинг» поставит в Петербург еще 128 новых вагонов. С учетом тех 16, которые уже вышли на линии метро, за эти два года метрополитен получит в общей сложности 144 вагона. А к 2025 году контракт предполагает поставку 296 «Балтийцев» для первой, «красной» ветки петербургского метрополитена.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Игорь Шлендов, заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Андрей Васильев, генеральный директор АО «Метровагонмаш» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отметим, что всего по городу сейчас курсирует более 1900 вагонов метро, из них 444 «Юбилейных», 144 «Невы», остальное приходится на серии 817–814 и «Ема», на смену которым как раз и должен прийти «Балтиец».

Еще в сентябре первый состав «Балтийца» передали метрополитену для проверки на более чем 300 параметров.

— Это уникальная разработка в рамках масштабного контракта с петербургским метрополитеном сделана специально для Петербурга, — рассказал Андрей Васильев, генеральный директор АО «Метровагонмаш», завода-производителя поездов «Балтиец», заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию городского транспорта. — Что бросается в глаза в первую очередь — это увеличенная площадь остекления, что делает салон просторнее визуально, а машинисту в кабине расширяет угол обзора. Также здесь увеличены проемы дверей — 1400 мм против 1280 в вагонах предыдущего поколения. Наши испытания показали, что при такой ширине дверей посадка и высадка пассажиров происходит динамичнее, уменьшается время стоянки, и в целом можно перевозить больше людей. Подвижной состав «санкционно безопасный» и на 90% состоит из отечественных компонентов. Да, есть ряд элементов, которые пока в нашей стране не делают, но производят в дружественных юрисдикциях.



Как рассказал Андрей Васильев, в новых вагонах также есть система подготовки подачи воздуха, где обеззараживатели убивают большое количество вредоносных микроорганизмов. А экраны и наддверные табло в вагонах позволят транслировать не только статическое изображение, но и другие сценарии с важной информацией для пассажиров.



— Испытания новых составов мы начинаем еще на стадии приемки на самом заводе, — рассказал Игорь Шлендов, заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен». — Сейчас идут испытания ходовой части, затем предстоит проверка на электромагнитную совместимость оборудования в вагоне и электроники, которая уже работает в тоннелях. На этот подвижной состав довольно сложное и емкое техзадание, и мы должны проверить его по каждому пункту. Первый состав наезжает свои километры почти каждую ночь, проходит в том числе тормозные испытания — сначала с пустыми вагонами, затем с весом «пассажиров» — их заменяют мешки с песком. Пассажировместимость соответствует ГОСТу — 176 человек на вагон.



Цифровые модели помогают проектировщикам рассчитать, например, эффект от сквозных проходов между вагонами или оптимально просчитать систему кондиционирования воздуха. Все это может быть использовано в других модификациях состава.

Евгений Маслов, шеф-дизайнер «Транмашхолдинга», рассказал «Фонтанке», что стояла задача сделать не просто современный промышленный дизайн, а еще и с отсылкой к узнаваемым в Петербурге символам.

— За основу взяли символ разводного Дворцового моста, который обыграли в различных элементах вагона, — пояснил он. — Так, на маске вагона по бокам появился световой элемент из двух частей, этот же мотив Дворцового моста можно проследить и в интерьере — графический силуэт световых элементов на потолке, поручни и графика на полу, специально созданные принты для обивки сидений.



После того, как все вагоны выйдут на первую линию, предстоит замена парка второй линии — на базе электродепо «Выборгская», потом пятая линия и депо «Южное». Всего в рамках контракта три линии метро должны обновиться к 2031 году на 950 вагонов. Как отмечают специалисты, особую сложность представляет вторая линия — там ходят поезда с шестью вагонами в отличие от других, где вагонов по восемь. При этом там большой пассажиропоток и много станций закрытого типа. Ожидается, что первые составы, созданные с учетом особенностей второй линии, поступят на испытания к 2025 году.

