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    На Керченской переправе заработал второй паром

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    В порт Керчи прибыл паром «Лаврентий». Это второе судно, начавшее работу по доставке людей, грузов и машин между Крымом и Краснодарским краем через пролив. Как сообщает 9 октября Минтранс, погрузка начнется в ближайшее время. При этом приоритет по-прежнему у грузовиков со скоропортящимися товарами.

    Минтранс России

    Первый паром, «Керченский-2», с минувшей ночи совершил уже три рейса, доставив 69 машин и 124 пассажира. Судно «Диана Тривиа» перевезло 508 пассажиров, «Клемез» — 36 пассажиров. Как и обещали власти, путешествие через Керченский пролив было бесплатным.

    «В настоящий момент ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив», — добавили в Минтрансе.

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