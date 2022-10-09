На Керченской переправе заработал второй паром

В порт Керчи прибыл паром «Лаврентий». Это второе судно, начавшее работу по доставке людей, грузов и машин между Крымом и Краснодарским краем через пролив. Как сообщает 9 октября Минтранс, погрузка начнется в ближайшее время. При этом приоритет по-прежнему у грузовиков со скоропортящимися товарами.
Первый паром, «Керченский-2», с минувшей ночи совершил уже три рейса, доставив 69 машин и 124 пассажира. Судно «Диана Тривиа» перевезло 508 пассажиров, «Клемез» — 36 пассажиров. Как и обещали власти, путешествие через Керченский пролив было бесплатным.
«В настоящий момент ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив», — добавили в Минтрансе.