Последствия взрыва на Крымском мосту и внешняя политика. Главные новости вокруг СВО за 9 октября

В России продолжается частичная мобилизация Фото: Роман Данилкин / Городские порталы Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 9 октября , а также о последствиях взрыва на Крымском мосту.

Взрыв на Крымском мосту

По мосту пустили легковушки и поезда, грузовикам пока положено добираться до Крыма через переправу. Власти полуострова сообщили, что массового и серьезного повышения цен на товары не зафиксировано.

— Туроператоры отмечают нормализацию ситуации с туристами в Крыму: те, у кого закончился отдых, планово выезжают, аннуляции не превышают 25% от запланированных туров, есть и новые бронирования, в том числе на ближайшие даты, — сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Последняя информация о работе моста: Минтранс: паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно, а пассажирские и грузовые поезда дальнего следования идут по мосту по графику; Сергей Аксенов: работу по обеспечению транспортной безопасности усилили; Марат Хуснуллин: на мосту запустили автомобильное движение по двум полосам, на автодорожной части моста налажено освещение и нанесена новая разметка. Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что уже 10 октября Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Впрочем, будет ли на совещании обсуждаться взрыв, пресс-секретарь не уточнил.

Международная политика В МИД Белоруссии вызвали посла Украины. Там ему вручили дипломатическую ноту из-за «планов Киева нанести удар по стране». Украинская сторона ответила, что информация о таких планах не соответствует действительности.

Германия направит Украине новый пакет помощи объемом в 11 миллионов евро. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. По информации издания, украинцам «как можно скорее» поставят куртки, зимние палатки, мобильные электрогенераторы и другое снаряжение. К немедленным переговорам между Россией и Украиной призвал Дональд Трамп, экс-президент США.

— Мы должны перейти к незамедлительным переговорам <...>, или мы закончим Третьей мировой войной, — заявил экс-президент США. В Белом доме также подчеркнули, что хотят завершения конфликта и начала переговоров. Также США сообщили, что не имеют свидетельств того, что Россия собирается применить ядерное оружие.

Египетские банки готовятся к тому, чтобы начать принимать карту «Мир». Об этом сообщает газета Al-Shorouk .