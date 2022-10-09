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    Последствия взрыва на Крымском мосту и внешняя политика. Главные новости вокруг СВО за 9 октября

    Рассказываем обо всём, что произошло за последние сутки

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    В России продолжается частичная мобилизация
    В России продолжается частичная мобилизацияФото: Роман Данилкин / Городские порталы
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    21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 9 октября, а также о последствиях взрыва на Крымском мосту.

    Взрыв на Крымском мосту

    По мосту пустили легковушки и поезда, грузовикам пока положено добираться до Крыма через переправу. Власти полуострова сообщили, что массового и серьезного повышения цен на товары не зафиксировано.

    — Туроператоры отмечают нормализацию ситуации с туристами в Крыму: те, у кого закончился отдых, планово выезжают, аннуляции не превышают 25% от запланированных туров, есть и новые бронирования, в том числе на ближайшие даты, — сообщили в Ассоциации туроператоров России.

    Последняя информация о работе моста:

    • Минтранс: паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно, а пассажирские и грузовые поезда дальнего следования идут по мосту по графику;
    • Сергей Аксенов: работу по обеспечению транспортной безопасности усилили;
    • Марат Хуснуллин: на мосту запустили автомобильное движение по двум полосам, на автодорожной части моста налажено освещение и нанесена новая разметка.

    Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что уже 10 октября Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Впрочем, будет ли на совещании обсуждаться взрыв, пресс-секретарь не уточнил.

    Международная политика

    В МИД Белоруссии вызвали посла Украины. Там ему вручили дипломатическую ноту из-за «планов Киева нанести удар по стране». Украинская сторона ответила, что информация о таких планах не соответствует действительности.

    Германия направит Украине новый пакет помощи объемом в 11 миллионов евро. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. По информации издания, украинцам «как можно скорее» поставят куртки, зимние палатки, мобильные электрогенераторы и другое снаряжение.

    К немедленным переговорам между Россией и Украиной призвал Дональд Трамп, экс-президент США.

    — Мы должны перейти к незамедлительным переговорам <...>, или мы закончим Третьей мировой войной, — заявил экс-президент США.

    В Белом доме также подчеркнули, что хотят завершения конфликта и начала переговоров. Также США сообщили, что не имеют свидетельств того, что Россия собирается применить ядерное оружие.

    Египетские банки готовятся к тому, чтобы начать принимать карту «Мир». Об этом сообщает газета Al-Shorouk.

    В России продолжается частичная мобилизация
    В России продолжается частичная мобилизацияФото: Роман Данилкин / Городские порталы

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